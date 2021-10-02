Пропавший журналист «Комсомольской правды» в Беларуси» Геннадий Можейко находится в следственном изоляторе Окрестино в Минске

Геннадия Можейко во время обыска дома не было Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам матери Геннадия Можейко Ирины, обыск в квартире журналиста KP.BY проводили сотрудники КГБ, он длился около двух с половиной часов.

В постановлении на обыск указаны две статьи уголовного кодекса:

— ст. 130 ч. 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти). Обыск проводили около 7 человек. Также вместе с ними были двое понятых (сотрудники сказали, что это люди, которых встретили на улице), — рассказывает Ирина. — Изъяли флэш-накопители, наклейки и значки 2001-го года. Все было вежливо.

Геннадия во время обыска дома не было. Предположительно в это время он находился на территории России.

— Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве.

Ночью с 1 на 2 октября матери Геннадия позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Больше никакой информации у близких журналиста нет.

Напомним, вечером 28 сентября, во время рейда по квартирам лиц, которые могут быть причастны к терроризму, айтишником Андреем Зельцером был застрелен сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. Ответным огнем застрелили Зельцера. В тот же вечер на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. На следующее утро сайт kp.by заблокировали решением Мининформа. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта.

На ситуацию обратил внимание Кремль: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что блокировка сайта "Комсомольской правды" в Беларуси нарушает свободу средств массовой информации. В Кремле не согласны с таким решением.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин о блокировке сайта KP.BY: Журналистам очень сложно стало работать в Минске

Владимир Сунгоркин в эфире программы «Утренний Мардан» на Радио «Комсомольская правда» прокомментировал эту ситуацию (подробности)