Иммунолог Жемчугов: Мутация коронавируса не сказывается на его способности передаваться по воздуху

Маски и респираторы по-прежнему являются действенными средствами барьерной защиты от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США сравнили штамм коронавируса Альфа, тот самый первый, уханьский, и штамм Дельта, появившийся в Индии и наиболее опасный из всех вариантов. Эксперты пришли к выводу, что коронавирус эволюционирует и приспосабливается для того, чтобы иметь возможность более эффективно передаваться воздушно-капельным путем. Так ли это, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог Владислав Жемчугов.

- Я хочу сказать, что мутация вируса не может сказаться на его способности передаваться воздушно-капельным путем. Она может сказаться на передаче от вида к виду, как, собственно, произошло с первым коронавирусом, уханьским штаммом, - считает Владислав Жемчугов. - Он получил в результате мутаций и отбора способность паразитировать на человеке и передаваться от человека к человеку. А вот особенности путей передачи зависят от физических условий во внешней среде.

Дело в том, что все вирусы и микробы настолько мелкие, что они в 99% случаев не летают сами по себе, а обязательно к чему-то прикрепляются (абсорбируются), то есть передаются в определенной среде, отметил эксперт. В воздухе всегда что-то присутствует – пыль, дым, частицы аэрозоли, взвешенные твердые частицы и жидкие частицы – пар, туман.

Поэтому скорость передачи вируса в воздухе зависит от температуры среды, от влажности, от того, к каким мелким частицам вирус сумел прикрепиться, от скорости потока воздуха, от количества солнечного света и еще массы разных условий.

- Эта передача (по воздуху, - прим. ред.), зависит не от мутаций, а от физических свойств той атмосферы и среды, в которой вирус присутствует, - подчеркнул Владислав Жемчугов. - Заразность вируса может зависеть от мутаций, но никак не путь передачи.

Именно поэтому маски и респираторы по-прежнему являются действенными средствами барьерной защиты от коронавируса.

Также Владислав Жемчугов считает, что дополнительной защитой от коронавируса может стать обменная вентиляция в помещениях.

- Если мы кратность воздухообмена в помещении повысим в 3-4 раза, то человек не сможет заразиться. Потому что, как только этот самый заразитель, имеющий в себе вирусы, выдохнет, то ветер сразу все это унесет, и до соседа даже на 30-50 сантиметров вирус не долетит. Он улетит в вентиляцию и благополучно погибнет на улице, на солнышке, от холода, от чего угодно, - сказал Владислав Жемчугов.

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