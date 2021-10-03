Почему при падении вертолет не взорвался: Летчик разобрал версии крушения Robinson под Москвой

Следователи работают на месте крушения вертолета Robinson 44 Фото: Предоставлено очевидцами

Расследованием обстоятельств падения вертолета Robinson 44, который вечером 3 октября упал неподалеку от подмосковного Лыткарина, будет заниматься Следственный комитет. Следователи уже работают на месте.

Коротко:

- Очевидцы сообщили об упавшем в лес вертолете около 20:10.

- Известно, что погибли все трое находившихся на борту человек - 57-летний пилот Александр Шапочкин и двое его пассажиров, мужчина и женщина.

- Разбившийся вертолет принадлежал авиаклубу «Кондор-М» и в тот вечер взлетал с аэродрома в Мячково.

- Сделав круг, он не долетел до аэродрома всего около 2 километров.

Заслуженный летчик-испытатель Виктор Заболотский неоднократно работал в комиссиях, которые занимались расследованием различных аварий с участием самолетов и вертолетов. В интервью KP.ru эксперт объяснил, как будет проводиться эта работа.

За штурвалом вертолета был Александр Шапочкин. Фото: Кадр видео

- К сожалению, на таких вертолетах нет никаких средств объективного контроля - на них нет самописцев, которые фиксировали бы скорость, данные радиообмена и состояния борта, - говорит Заболотский. - Поэтому, к сожалению, точную причину трагедии во многих таких случаях установить очень сложно. Конечно, первым делом проверят топливо, где его заправляли, откуда привезли. Конечно, проверят пилота - где он обучался и прочее. Раньше, кстати, после подобных ЧП комиссия указывала в заключении: истинную причину происшествия установить не удалось, однако предположительно…

- То, что вертолет летел в темное время суток, могло стать проблемой?

- Очень вряд ли. В районе Москвы темнота ведь очень относительная. Все вокруг светится, отлично видны яркие ориентиры, горизонт виден.

- При падении вертолет не взорвался. О чем это может говорить?

- С одной стороны о том, что пилот вовремя выключил все системы. С другой - о том, что в баке могло уже просто не быть топлива. Однако давайте не будем гадать, мы с вами всех обстоятельств не знаем. Их выяснит только следствие.

Погиб летчик и пассажирка вертолета. Фото: Предоставлено очевидцами

При этом эксперт обращает внимание на системную проблему, на которую жалуются многие пилоты малой авиации.

- Дело в том, что вокруг Москвы можно летать лишь на малой высоте не более 200 метров, - говорит Заболотский. - Это не только вертолетов таких, как Robinson 44 касается. Однажды мне приходилось перегонять из Шереметьево в Остафьево (международный бизнес-аэропорт на территории Новой Москвы, - Авт.) самолет Ил-14 (такие самолеты перевозили пассажиров с середины 1950-х до 2005-го - вмещали около 40 человек, - Авт.). По пути следования я как раз пролетал недалеко от дома моей мамы и она, зная, что я буду лететь, вышла посмотреть. Потом говорила мне: я такого грохота самолетов с войны не слышала. Всего 200 метров высота! За рубежом для малой авиации разрешают подниматься хотя бы до 600 метров. На 200 метрах у пилота, если что-то случилось, практически нет времени, чтобы сориентироваться. Нет времени оглядеться, присмотреть для аварийной посадки поляну или озеро какое-нибудь. Я считаю, что нет ничего критичного, если высоту полетов и у нас повысят до 600 метров.