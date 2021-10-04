В чем отличия новой вакцины от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2» от уже существующих

В России стартует испытание новой вакцины «Бетувакс-Ков-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая российская вакцина «Бетувакс-КоВ-2» совсем недавно была одобрена Минздравом для проведения клинических испытаний с участием людей. Что за вещество бетулин, которое входит в состав прививки? В чем сильные и слабые стороны «Бетувакс-КоВ-2»?

В этих вопросах разбираемся вместе с вирусологом Анчей Барановой, доктором биологических наук, профессором Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) и иммунологом, кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.

В чем основные отличия «Бетувакс-Ков-2» от «Спутника V» и «КовиВака»?

В медицине используются разные типы вакцин, направленные на профилактику инфекционных заболеваний. Например, если посмотреть на те вакцины от коронавируса, которые разработаны в России, то самая классическая из них – это цельновирионная «КовиВак», которая содержит «убитый» вирус SARS-CoV-2 целиком. С подобных вакцин начиналась вакцинология как медицинская отрасль, с экспериментов Луи Пастера еще в 1880-м году.

Основные преимущества: организм человека и его иммунная система получают наиболее полную информацию о составе вируса, о его особенностях, что помогает подготовиться к будущему столкновению с инфекцией.

Основные недостатки: работать приходится с живым вирусом, а не все лаборатории на это способны из-за мер безопасности. Чтобы изменить вакцину под новый штамм вируса требуется, по сути, начинать весь цикл работы заново.

Другой тип вакцин содержит вирусный вектор, то есть генетически измененный вирус, например, аденовирус, как в случае со «Спутником V». В таких вакцинах в аденовирус встраивается кодирующий антиген того возбудителя, против которого вакцина задумана. В случае с вакцинами против коронавирусной инфекции – это фрагмент S-белка вируса SARS-CoV-2. Как достаточно успешный вариант подобных разработок ученые из Центра имени Гамалеи приводят пример вакцины против вируса Эбола, зарегистрированной в 2015-м году.

Основные преимущества: «Спутник V» доказал свою эффективность и безопасность полностью пройдя все три фазы клинических испытаний. Платформа достаточно легко адаптируется к новым штаммам и другим вирусам, что дает возможность изменять вакцину и создавать новую в короткие сроки. Можно достаточно быстро наладить массовое производство.

Основные недостатки: реактогенность (то есть вакцина довольно часто вызывает неприятные поствакцинальные реакции - прим. Ред.). После укола часто повышается температуры, боли в месте укола, накатывает слабость. Однако за 2-3 дня неприятные симптомы, как правило, проходят.

«Бетувакс-КоВ-2» - это белковая рекомбинантная субъединичная вакцина. Подобного типа вакцины уже используются для борьбы со многими инфекциями. Субъединичная в названии означает, что она несет в себе только один фрагмент белка. Рекомбинантная - что ее производят с помощью достижений генной инженерии, она полностью искусственная. Подобного типа вакцины борются, например, с гепатитом В, пневмококком, менингококком. Так что - это уже понятное направление в вакцинологии, но, в то же время, инновационное.

В чем новизна вакцины «Бетувакс-КоВ-2»?

На этот вопрос дает ответ на своем YouTube канале вирусолог Анча Барнова. Профессор биологии описывает российскую новинку таким образом. Из вещества бетулин, которое выработано из березы, формируются небольшие частицы, по размеру сопоставимые с вирусными. Если говорить очень упрощенно, то на эти бетулиновые частицы помещаются частицы от S-белка коронавируса SARS-CoV-2. Причем разработчики «отрезали» все те части S-белка, которые способны вызывать нежелательные для человека эффекты, и оставили только RBD-домен. Именно он и помещается на бетулиновую структуру. Так формируется иммуногенная частица.

- В случае с субъединичными рекомбинантными вакцинами не требуется, чтобы какой-либо генетический вариант вируса внедрялся в клетки организма, не нужно заставлять клетки организма синтезировать белки (как это происходит в случае с векторным «Спутником V», - прим. ред.), - поясняет Николай Крючков в разговоре с «Комсомолкой». - Здесь уже готовый антиген подается организму и на этот антиген вырабатывается иммунный ответ. Но, чтобы иммунный ответ был адекватный по силе, необходимы так называемые адъюванты – вещества, дополнительно стимулирующие иммунный ответ.

Один из наиболее широко применяемых в мире адъювантов - это гидроксид алюминия, продолжает эксперт.

- Он дешевый, давно используется, свойства его понятны и он очень хорошо усиливает иммунный ответ. Мы точно знаем, что если к этому веществу присоединяется специфический антиген, то иммунный ответ на вакцину возрастает, - говорит Николай Крючков.

Главная задача для науки - чтобы доза гидроксида алюминия была достаточной, но не слишком большой - это может негативно сказаться на здоровье. Поэтому во всем мире идет поиск более физиологичного для организма соединения.

В американской вакцине Novovax в качестве адъюванта применяется компонент растительного происхождения, выработанный из коры дерева, которое растет в Чили (подробнее о вакцине можно прочитать в материале «КП»). И вот российские разработчики «Бетувакс-КоВ-2» взяли в качестве усилителя иммунного ответа вещество бетулин, выработанное из березы. Это хорошо изученное соединение, по которому опубликовано много научных статей, отмечает Анча Баранова.

Профессор биологии обращает внимание на то, что задумка российских ученых очень интересная с точки зрения науки, но и проблемы есть. Дело в том, что полноразмерный белок чаще всего вызывает более полный иммунный ответ, чем это бывает в том случае, когда в вакцине использованы субъединицы - отдельные частицы вируса.

Почему «Бетувакс-КоВ-2» может сделать вакцинацию в России более привлекательной?

- Эта вакцина может лучше восприниматься с точки зрения имиджа, чем многие другие российские вакцины, - отмечает Николай Крючков. – Достаточную информацию о свойствах вакцины мы получим только по результатам клинических испытаний первой и второй фазы, когда будет опубликован промежуточный отчет, однако оптимизма придают успешные завершения доклинических испытаний. Тем не менее, очень важно то, что в вакцине нет генетических материалов, в препарате нет «убитого» коронавируса, нет вирусного вектора, который иногда называют «полуинфекцией», что, конечно, абсолютно не так, однако вызывает много мифов и слухов вокруг. Для части людей, которые сейчас сомневаются, вакцинироваться ли им разрешенными в РФ и доступными вакцинами, хотя лично мой ответ здесь положительный – вакцинироваться, но все же, если они все еще сомневаются, то для них наличие новой вакцины против коронавирусной инфекции может стать тем самым положительным выбором.

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