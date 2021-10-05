Продаст ли Куба идеалы Че Гевары за «ножки Байдена»?

Революционные граффити - одна из главных достопримечательностей Кубы. На них никто не покушается. Но знали бы первые вожди Острова свободы, чем все обернется...
Фото: Shutterstock
Продолжение. Часть 1.
В первой части наш спецкор прилетел в Гавану, взяв с собой рюкзак тушенки, сгущенки, гречки и лекарств. Ему сказали, что на Кубе «ничего нет». А сойдя с трапа, наш журналист попал в лапы ковид-санитаров - всех россиян тут отправляют на 14-дневный карантин...
Куба смилостивилась.
Cпас меня местный чекист Алексей. Как полурусский русского. Шепнул что-то санитарам, проверявшим ковидны ли приезжие. Те облегченно заулыбались: «Окей, русо!»
Посадили в автобус с испанцами и американцами.
Автобус для русских, как назло, рядом. Бедолагам предстояло 14-дневное скитание по кубинским изоляторам.
Русская семья, отец и сын-школьник, бледные как мел, пытаются спрятаться за американцами на заднем сиденье.
Нашли. Вывели.
Я смотрел, как скорбную парочку сажают в прокаженный автобус, и думал над словами Алексея: «Вы, русские, разгильдяи похлеще нас, потому и тащите в Кубу ковид».
Потом навел справки - вранье. Заразу из России везут кубинцы-челноки. Купят справку о тестах (у нас подделать справку о прививке что-то вроде гражданской доблести). И все же - успеваю заметить - кубинцы ходят в двух масках сразу (на одном из магазинов объявление: «Без двойных масок не входить!»). Дети в масках. Даже спортсмен, бегущий по шоссе, в маске!
Как кубинцы любят жизнь!
Русский цепляться за нее не будет. Дудки! Русский - фаталист и мистик, его настоящая идея - «Была ни была!»
Правда, потом кубинцы объяснили: «Народ боится попасть в больницу. Если видишь на улице человека, который бредет с ведром, ковшом и вентилятором, - он идет туда. А в наших больницах...» (брезгливое подергивание плечами).
- Но в России говорят о лучшей кубинской медицине, - удивился я.
- Много хороших врачей, это правда, - соглашаются. - Но, во-первых, в начале эпидемии они оказались в других странах (импорт медиков - одна из доходных статей кубинского бюджета) и помочь не смогли. И потом здесь болезнь ищут на глаз (нет другого оборудования) и лечат витаминами, если больной ничего другого не достал.
И тут же обязательно:
- Американцы нас так душат!
- Вот гады! - вздыхаю. - Я еще до них доберусь...
На Кубе болезнь ищут на глаз (нет другого оборудования) и лечат витаминами, если больной ничего другого не достал.
Фото: EAST NEWS
После недельного заточения (мини-карантин все же пришлось отбыть) я возомнил себя Хемингуэем - зарос, превратил подоконник в рабоче-кухонный стол и с гостиничного балкона, как с капитанского мостика рыбацкой шхуны, величественно взирал на город.
Гавана раздражала. Неуловимо. Чем-то. Хотя вокруг строительные краны. Новые отели. Кубинские революционеры за полвека ничего не строили, а тут вдруг такая красота...
Я скучал по Кубе десятилетней давности. Веселой. Жадной. Кубинцы бы лезли на мой балкон с криками «Сигарс, чикас!» («Сигары, девочки!»). Фото: Алексей Беляничев
Центральную площадь отремонтировала Испания. Здание Капитолия - Россия. Наши постарались от души - купол покрыли золотом, освоили 642 миллиона наших рублей.
(«Лучше бы колбасой дали!» - восхищенно вздыхали гаванцы.)
Но я скучал по Кубе десятилетней давности. Веселой. Жадной. Кубинцы бы лезли на мой балкон с криками «Сигарс, чикас!» («Сигары, девочки!»), а тут...
Тишина. Мертвая.
Бульвар, где тысячи демонстрантов схлестнулись с полицией, пуст. Проспект, где власть в пику бунтовщикам провела марш сотен тысяч революционных трудящихся - тоже.
Бульвар, где тысячи демонстрантов схлестнулись с полицией, пуст.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Внизу у ларька в ожидании пива стоит народ. Хорошо одетый. Погруженный в смартфоны. На меня - ноль внимания.
На соседнем балконе молодой кубинец - в майке USA, с последней моделью айфона и золотой цепью на шее...
- Черт, где ж ты моя Куба, веселая-голодная?! - недоумевал я.
А вот и Мигель Диас-Канель, местный президент.
Хороший парень. Редко вылезает из телевизора, как и я из номера - вот мы и сдружились. С утра амиго Мигель уговаривает меня быть верным «камарадо», рассказывает о кознях США. Вечером - лекция о «гусано» (враги народа тут именуются гусеницами), о блокаде. Ближе к ночи ко мне являлись телестарцы, проклинающие Вашингтон, а также выжившие звезды кубинской эстрады 50 - 60-х годов.
Ужас!
Казалось, я смотрю российское телевидение будущего.
Передачу 90-летнего Соловьева и шоу древнего Киркорова, загробно дребезжащего «Единственная моя».
Сегодня президент явился совсем мрачным. После протестов ему пришлось разрешить кубинским бизнесменам нанимать до ста наемных рабочих. Вид у Мигеля был такой, словно его пытали.
Странный остров.
Всего месяц назад Диас-Канель решительно заявлял: «Им (демонстрантам) нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах».
- За что они собираются драться?! - гадал я. - Где тут революция?
Дома в столице Кубы давно не видели настоящего ремонта. Фото: Алексей Беляничев
Отмотав срок (карантин), заезжаю в гости в небольшой домик на окраине Гаваны, в городке Репарто-Гуадалупе. Хозяйка - африканка, пенсионерка с сериальным именем Долорес.
- Владымар, вы любите ужинать? - спросила Долорес (о, счастье, она говорит по-русски!).
- Люблю.
Хозяйка открыла один из двух гигантских американских холодильников.
Дверь в настоящую кубинскую жизнь.
С этого мгновения русские мифы о Кубе стали падать, как домино. Хотелось крикнуть: «Подождите! Куда вы? Я ж так к вам привык».
Вопреки представлению, что советский человек выше всего мещанского, утро кубинца начинается с азартного поиска еды.
Пустые полки кубинских магазинов, украшенные бутылками рома.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
С восходом солнца Гавана выстраивается перед магазинами и аптеками. Внутри на фоне стерильных полок, украшенных несколькими бутылками рома, скучают продавцы. Город, впечатление, даже и не думает работать. Он азартно ждет: завезут - не завезут?
Рядом работал магазинчик, распределяющий товары по социальным картам. Сахар, крупа, яйца, мыло, зубная паста и т. д.
Мыло и зубную пасту кубинцы покупают по талонам - этот набор на двух человек на месяц.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Какая же прелесть эти необъятные тетушки, будто родом из СССР, чудом сохранившиеся динозавры торговли, они возвышались с гигантскими ковшами надо всем сущим и милостиво сыпали сахар-рис. Я, телепортированный обратно, в детство, захотел мороженого. И лимонад «Колокольчик».
Купил в частном кафе за полтора доллара (!) банку колы и за два (!) маленькую пиццу. И гадая: «А чего так дорого?», возвращаюсь к Долорес.
Ее я уважал искренно. С благоговением. Я уже научился угадывать: если старушка Долорес утром пританцовывает посреди кухни - ей повезло с очередью. Значит, добыты яйца. Может, даже подсолнечное масло.
Однажды она приволокла гигантский мешок соленой воздушной кукурузы, за которым стояла часов восемь. Сколько было детского счастья!
- Владымар, - сияла она. - Меня чуть не хватил солнечный удар. Но смотри (бросала она в воздух мешок). Это же так вкусно!
Поиски еды Долорес не раздражали. Наоборот - заводили.
Сегодня она добыла голову гигантской мороженой рыбы, которую тут же поменяла у соседки на пакет сухого молока (обычное молоко на Кубе - совершеннейший деликатес). Через минуту в ворота забарабанили какие-то темные личности - притащили мешок крупы. Им взамен - молоко (на Кубе есть специальные сайты по обмену еды и форумы с сообщениями: где что выкинут на прилавок).
Часть крупы Долорес тут же выменяла на яйца у соседей, остальное положила в рюкзак и исчезла.
Явилась вечером, прижимая к груди драгоценность - кусок сливочного масла.
- Владымар, - пела она. - Вы любите ужинать? У нас сегодня пир!
Раздобыть продукты на Кубе - настоящее искусство.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
И распахнула сокровищницу - холодильник.
Кокосы, бананы, манго. Тарелки с бобами. И в центре - главная роскошь - курица. В американской упаковке. Я от неожиданности крякнул - черт, это ж те самые «ножки Буша», когда-то спасшие Россию.
- Долорес, вы богиня дефицита! - говорю, намазывая на булку вкуснейшее кубинское масло (то самое, советское - нехимическое). - Где достали?
- К счастью, здесь воруют все, - говорит. - Где работают, оттуда и тащат. Поэтому жить можно!
- Не ловят?
- Конечно, ловят, - усмехается Долорес. - Кто вовремя взятку не дал. Потом показывают по телевизору, мол, расхититель социалистической собственности. А толку (машет рукой).
- Ты так говоришь, словно кубинцы все «несуны», - мрачнею. - Не верю!
- Ты прав! - смеется Долорос. - Конечно, не все. Вот моя соседка, например. Член партии, глава ячейки CDR (комитет защиты революции). Зачем ей воровать, когда у нее (начинает загибать пальцы) казенная машина, продуктовый паек с мясом и колбасой и бесплатная путевка на курорт Варадеро.
- А взамен?
- Стучать, - вздыхает. - Наблюдать - не затеял ли кто ремонт, например. Не купил ли что-то лишнее. Не болтает ли. Пример - когда-то на Кубе нельзя было достать ни цемента, ни кирпича. А потом разрешили. Но! Если ты покупаешь мешок цемента, на тебя стучит CDR, и приходится показывать чеки, доказывать, что деньги трудовые... Однажды я достала мешок цемента - я прокляла тот день!
Продукты на Кубе - по талонам
Фото: Владимир ВОРСОБИН
На одной из улочек подошел кубинец по имени Хесус, спросить - не нужно ли сухого молока. Слово за слово. Пригласил в гости. Типичное жилье кубинца - натуральный сарай с гигантским, разумеется, холодильником. Телевизором. И диваном. На нем в разгар рабочего дня дремали отец Хесуса и брат. Здоровые. Румяные. Больше в доме мебели не наблюдалось.
И вся эта вальяжная нищета была спрятана под замки, решетки, железные двери. (У Долорес еще и здоровенные питбули.)
Потому что дома взламывают, «чтобы просто пожрать». Или стащить что-то, что можно выменять на еду.
От воришек кубинцы ставят на все окна и двери решетки. Но для верности заводят еще и собак.
Фото: Shutterstock
Семье Хесуса, похоже, улыбнулась удача. Ее тут же выменяли на молоко и теперь пытаются продать.
- Русо-русо... Гагарин. Москва. Ленин, - вспоминал Хесус, лениво переключая каналы. - Скажи, амиго, как русским живется при капитализме?
Население дивана заинтересованно уставилось на меня.
- Недовольны мы, - отвечаю. - Много надо работать. Много несправедливости. Загниваем в культе потребления.
- Потребления? - насторожился Хесус.
- Да, жрем слишком много, - пожимаю плечами. - Вещи, продукты, автомобили. Падаем в пропасть бездуховности. У нас считается, что нужны высокие идеи. Как у вас. Вам повезло. У вас социализм. Че Гевара. Справедливость. Свобода.
- Че Гевара. Свобода. «Жрем много», - завороженно повторили кубинцы и вздохнули. - Да. Конечно. Нам повезло.
Помрачнели...
Мой переводчик зло шепнул: «Выйдем на пару слов».
- Не расстраивай, - говорит, - этих бедолаг. Не издевайся! Сколько местные мужики ползают на брюхе по джунглям Бразилии, Эквадора через Панаму, Гватемалу к американской границе. Мой знакомый продал дом и доковылял от Колумбии до Мексики, пил воду из луж. Но в США не добрался. Депортировали. Долго лечился от паразитов. Чуть не помер. Сейчас перебивается на стройках. А скольких пытавшихся доплыть до Флориды на плотах сожрали акулы! Тонут по человеку в день...
- Зачем?
- Надежда, - задумался переводчик. - Устаешь жить в дерьме. Ты молодых кубинок спроси, они все сделают, чтоб их отсюда увезли (а это принимают за секс-доступность). Всенародная мечта - слинять отсюда. Мой приятель собрался жениться на кубинке. Мы ему - идиот! Ей только твой паспорт нужен. А что толку? Влюбился. Уехал готовить свадьбу. А его даму сердца тем временем… сажают за проституцию. На два года. Не теряла время. Русский по судам, просит отдать возлюбленную на поруки. Ему ответили - не проблема. Через два года приедешь, заберешь.
- Неужели ждет? - поражаюсь.
- Я ж говорю - идиот, - вздохнул приятель.
Кубинцы едут мимо социализма.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Прощаемся с Хесусом. Тот просит пару долларов на «еду для старого отца». И смотрит хитро.
- Бери пять, - расчувствовался я. - Как раз половина твоей зарплаты. Она же у вас десять долларов...
- Сколько?! - изумились мужики.
Как же ржал мой друг Коля из Сантьяго, когда я рассказывал эту историю!
- Раньше зарплаты, правда, были десять долларов, - смеялся он. - И в российской прессе я читал стенания: мол, бедные кубинцы, живут впроголодь. Но кубинцы на одну зарплату никогда не жили (ну ты понял, почему), к тому же с января им резко зарплату увеличили. Они сейчас по 200 долларов получают. От чего, собственно, народ и восстал.
- Восстал из-за увеличения заплаты?! - спросил я ошарашенно.
- Ага, - усмехнулся Коля. - У нас здесь особенное правительство. Сказочное.
И дальше речь вроде пошла о Кубе. А вроде и нет.
Продолжение следует.