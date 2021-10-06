Как долго еще Куба будет держаться за социализм

Улочки Гаваны Фото: EAST NEWS

«Комсомольская правда» отрядила на Остров свободы своего главного «специалиста по революциям» - спецкора Владимира ВОРСОБИНА (прошедшего все майданы и бунты последних десятилетий), чтобы понять: есть ли в XXI веке будущее у социализма советского образца? Может, СССР зря от него отказался? Потому и развалился? А Куба до сих пор на нем стоит.

Окончание. Часть 1. Часть 2.

НЕ КОМРАД, А СЕНЬОР

Кубу принято считать полуголодным государством, обреченным вечно сражаться с американским империализмом.

Но еще пять лет назад, оказывается, кубинцы жили по латиноамериканским меркам неплохо. Как только они чуть отвлеклись от борьбы, жизнь волшебно наладилась.

Заболевшего Фиделя заменил брат Рауль, расцвела буржуазия, случился НЭП. И власти, постепенно снимая запреты с частников, быстро оживили страну. Сотни тысяч туристов, хлынувших на Кубу, дали работу всем - таксистам, мелким торговцам, владельцам бесчисленных «касс» (семейные отели).

Скоро от социализма на Кубе осталось ровно столько, чтобы прикрыть буржуазный срам, - бесплатное образование (с предоставлением школьной формы), здравоохранение и отсутствие налогов (копеечных для бюджетников и жестоких для бизнеса).

Куба оказалась на удобной развилке: советский строй позволял тащить с предприятий и гарантировал социальный минимум продуктов (их продавали по карточкам за копейки). Рынок - возможность зарабатывать. Учитывая помощь родни с Флориды, доход среднего кубинца в итоге достигал $600 в месяц.

Кубинцы уже не звали друг друга камрад (товарищ), а только - сеньор и сеньора. Молодежь носила звездно-полосатые футболки, ну а фуражку с Че Геварой на Кубе, похоже, носил только я.

У Залива Свиней, где был в середине прошлого века был разгромлен десант контр-революционеров. Фото: GettyImages

РУССКИЕ ЗАПЛАТЯТ БОЛЬШЕ АМЕРИКАНЦЕВ?

Дальше больше. Затрещала основополагающая госидея - «Блокада США» и фундаментальное «Куба - в кольце врагов».

Народ засомневался - во всех ли его бедах виноваты американцы, когда на остров провели интернет. На кубинцев обрушилась лавина информации. Среди мусора и пропаганды (не зря США тратят миллиарды на информвойну с обязательными репортажами с американских свалок - мол, смотри, нищета гаванская, какую мебель выбрасывают во Флориде, как красиво живут бежавшие от кровавого режима) обнаружилось и любопытное.

Блокады Кубы (в ее обычном представлении), оказывается, нет. Наоборот - США входит в число ведущих торговых партнеров Гаваны. Только в 2008 году Вашингтон экспортировал на Кубу продуктов на $684 млн. Куриное мясо (вот откуда у моей хозяйки Долорес «ножки Буша»!), бобы, кукурузу. В 2020 году Куба купила в США кур, зерна и туалетной бумаги на $157 млн, за первые полгода этого года - уже на $123 млн.

Выяснилось, что блокада не мешает закупке станков и машин. Их можно купить в ближайшей Панаме или Мексике (правда, чтобы заказать, к примеру, кондиционер, нужно получить безумное количество согласований у чиновников; Куба - царство лимитов и разрешений).

Кубинские кибервойска пытаются отстреливаться, скармливая пенсионерам теленовости о пожарах в Америке. Но, похоже, внутренне они смирились: с молодежью уже ничего не поделаешь.

- Мой друг парикмахер вообще обнаглел - поставил посреди дома американский флаг, - рассказывает один из партийных функционеров. - Придут, мол, американцы, и заживем хорошо. Я разозлился: ты готов дочь отдать в американский бордель? Стыдно ему стало. Хорошо, говорит, могу русский флаг повесить. Но разве русские заплатят больше американцев?

ПЕРЕГИБЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

Перестройка набирала обороты - круизные корабли из США заходили в порты Кубы, дети партбоссов открывали магазины и рестораны.

И если проехаться по острову, понимаешь - черт, как хитро у них тут устроено!

Частные медклиники. Сигарный бизнес. Шикарные отели. Прокат автомобилей. Аэрокомпании. И все это, оказывается, принадлежит... военным. Конкретным генералам и их детям (которых здесь называют «юниорами»).

Официально собственность передана из казны «на время», для упрощения торговли с капстранами. Вот только «юниоры» живут не по-кубински и все чаще за границей.

Расслоение на богатых и бедных на Кубе фантастическое. Но кубинцы рассуждают так: пропаганда 50 лет твердила нам об идеалах революции, требовала скромности в потреблении электричества, воды, еды...

- ...И при этом дети чиновников, призывающих экономить, купались в роскоши, - хмурится убежденный коммунист, историк, профессор гаванского университета Хесус Арбалея.

Мол, по Кубе ходят легенды о неведомой рыбе, которую в тайне едят только партработники. О райских островах с виллами для коммунистов. И о настоящих, эффективных вакцинах, которые колют лишь избранным.

Но Арбалея спорит со своими студентами.

- Давайте, говорю, отменим бесплатное образование, медицину, - рассказывает профессор. - Вы согласны? Нет - отвечают. Но на молодежь сильно влияют мигранты из Майами. Люди думают, придет Америка, и все будет лучше.

Трагикомический для 21 века обелиск с надписью «Спасибо, Фидель» Фото: Владимир ВОРСОБИН

КУБИНСКИЙ ГОРБАЧЕВ

По крайней мере Куба наконец-то не жила впроголодь. Пусть беспринципно. Пусть без идеи. В восхитительном состоянии равнодушия, когда плевать - кто там у власти, лишь бы не мешали зарабатывать.

Рауль Кастро перестраивал остров, словно кубинский Горбачев. Только более осторожный. Умный.

Он понимал, что режим имеет шанс на спасительное равнодушие людей (эта максимум, на что может рассчитывать власть), только если их накормить. Сытые люди могут взбунтоваться, как в Беларуси, но у белорусов есть слабое место: им есть, что терять. А вот голодным кубинцам терять нечего. Они бесстрашны. И в теории могут сломать хребет любому режиму...

Правда, казалось странным: почему Рауля здесь недолюбливают, а Фиделя уважают?

Никто не мог здесь это объяснить. Видимо, народы влюбляются в лидеров-харизматиков, а потом по-женски прощают им все - нищету, жестокость, унижения. А реформаторов, разгребающих горы наломанных харизматиками дров, не прощают никогда. Их терпят. Вот и Рауля терпели.

Пока тот не передал власть некоему Мигелю Диас-Канелю.

И тут народ осатанел.

ВСЕ БЕДЫ - ОТ ДЕНЕГ

Куба завибрировала, когда правительство отказалось от «куков» (местная квази-валюта, приравненная к доллару) в пользу национального песо.

По своей разрушительности это было сравнимо с ядерной бомбой (если бы она уничтожала только товары и продукты). Или с Павловской реформой 1991 года по обмену 50-рублевых купюр.

На «куки» можно было купить все, на «деревянные» песо - лишь соцпродукты. В итоге, когда «куки» отменили, все из магазинов было сметено.

И тут власти «по многочисленным просьбам трудящихся» поднимают зарплату в четыре раза. До $200. Цены подскакивают в пять.

Народ взвыл.

Колбаса на Кубе появляется неожиданно. Дорого. Но ощущение, что тебе улыбнулась Удача Фото: Владимир ВОРСОБИН

Кубинское правительство дает ценам команду - упасть-отжаться. По частным лавкам ринулись проверяющие - штрафовать «спекулянтов» (как раз в это время на другом краю земли - в России затевают что-то подобное с ценами на сахар и подсолнечное масло, но вовремя тормозят).

Крестьяне в ответ перестали поставлять продукты вообще. В стране разразился рукотворный голод. Когда ценовые ограничения пришлось снять, стоимость товаров для кубинского кошелька уже стала астрономической.

А тут, как назло, эпидемия. На которую кубинское правительство среагировало так же «гениально». Запретив въезд в чумную Гавану любых автомашин, даже с продовольствием, кубинские власти отказались от зарубежной вакцины. Категорически.

Мол, Куба имеет национальную гордость. Поэтому разработает свои - Abdalla и Soberana («Суверенная»).

Драгоценное время было потеряно. Ковид ураганом гулял по острову...

И дело было не только в классической паранойе всех автократов. У застрявшей в социализме Кубы просто закончились деньги. Они, собственно, никогда не начинались.

В итоге, чтобы добыть деньги, властям пришлось идти на хитрость. Согласно местным легендам, они позволили кубинцам покупать новые европейские автомобили. Но установили цену - 100 тысяч долларов. Машины мгновенно раскупили! А к наивным покупателям тут же пришли спецслужбы для конфискации: откуда, мол, деньги?

Беда еще в том, что Кубе давно не дают деньги в долг, так как привычки отдавать у нее нет.

И тут как назло - незадолго до того, как у кубинцев лопнуло терпение (или официальная версия - «купили американские кукловоды»), у Гаваны испортились отношения с Москвой...

КАК МОСКВА У ГАВАНЫ ДОЛГИ ВЫШИБАЛА

Судя по гоняющим по Гаване уазикам, «Газелям» и русским автозакам, Россия намертво застряла в обойме доноров социализма. Списав 30 млрд долларов, которые Гавана не вернула СССР, Россия тут же предоставила Кубе еще 2,3 млрд. На «финансирование проектов в области машиностроения, металлургии, транспорта, а также поставок энергоносителей».

Куба по своему обыкновению долг не вернула.

И странное дело: Москва пошла на принцип. Россия решила «вытряхнуть» из своих друзей хоть часть долгов.

В мае выколачивать из Острова свободы задолженность прилетает целый вице-премьер России Юрий Борисов.

Кубинцы даже не поняли - чего от них хотят?

И приготовили проект совместного заявления «ни о чем». Как обычно - о вечной дружбе.

Знакомый дипломат рассказал мне в Москве: Борисов был в лютой ярости. Кубинцы твердили - пандемия, ковид, помощь Венесуэлы прекратилась. Он им - ок, реструктурируем долг. Льготные условия. Те - денег нет. И свое заявление подсовывают - мир, дружба, сотрудничество... На следующий день Борисов звонит им: ладно, подпишу вашу бумагу.

- Как же кубинцы обрадовались! - смеется дипломат. - Обставили торжественно. Борисов берет под аплодисменты бумагу, ручку. Постоял в тишине. Вернул ручку. Встал. И ушел.

Судя по гоняющим по Гаване уазикам, «Газелям» и русским автозакам, Россия намертво застряла в обойме доноров социализма. Фото: Алексей Беляничев

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ - ИЗЪЯТИЕ ВАЛЮТЫ

Через месяц на Кубе начались беспорядки.

И черта с два они были организованы Америкой, Флоридой или методичками Шарпа! Последней каплей стало решение властей изъять валюту у населения. Банки перестали ее продавать, а продукты (кроме тех, что по карточкам) сосредоточились в валютных магазинах. И давились несчастные кубинцы в очередях, сжимая карточки с долларами и евро, чтобы купить кусок масла, мяса или кондиционер.

И всего этого можно было избежать - один итальянский бизнесмен предложил открыть гипермаркет в центре Гаваны и накормить всю страну в течение месяца, невзирая на липовую блокаду.

Кубинское правительство отказалось.

РАЗГРОМИЛИ МАГАЗИН И ПОШЛИ «ВСТРЕЧАТЬ АМЕРИКАНЦЕВ»

Колыбель контрреволюции - Сан-Антонио-де-лос-Баньос. Древний городок с испанскими улочками. Сейчас он похож на декорации фильма о средневековой чуме.

Улицы пусты. Кругом патрули. Въезды в город перегорожены баррикадами из бревен и досок - на единственном открытом дежурит полиция и бойцы CDR (комитет защиты революции).

А все от того, что в один июльский день здесь пропало электричество. В сто первый раз. Сломалась что-то на ржавой электростанции, сделанной еще Советами. И народ выплеснулся на улицы. Заорал: «Достало! Где, блин, свет!»

Видеокадры требующих электричества сан-антонионцев разлетелись по стране.

И Куба взорвалась. Порох есть порох. Не важно, взорвется он от случайно оброненного окурка или подброшенной зажигалки. Если порох валяется под ногами, он рванет.

Улица язычников - местная «мекка» представителей одной из африканских религий Фото: Владимир ВОРСОБИН

Люди пошли по улицам, по городам. Даже полицейские, говорят, поддакивали: «Долой социализм».

Тут было все - и усталость от эпидемии. И от очередей. И от нищеты.

В городе Матансас, где живет обслуга русских туристов из Варадеро, как и во многих других городах, начали громить магазины.

- Люди пошли в первую очередь в мясной отдел с говядиной и колбасой - весь город знал, что она там лежит, - рассказывает местная жительница. - Боже, какой бред творился в тот день! Люди тащили какие-то банки, бутылки. Один волочил гигантский матрас. А молодежь набрала колбасу, пиво и пошла пить в порт.

- Зачем?!

- Встречать американцев.

По Кубе, оказывается, пронесся слух, что власть коммунистов в эту ночь рухнет. И в порт войдут корабли США.

Американские корабли действительно подошли к границе. И запустили фейерверк.

Трагикомическое, видимо, было зрелище: ОМОН забирает подвыпивших «революционеров» на фоне американского салюта.

И будет еще забирать лет так... Сколько там осталось кубинскому социализму?

Сельский транспорт на Кубе не меняется веками. Почти все возят лошади Фото: Владимир ВОРСОБИН

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Экономика по «маньяне»

Ведь как работает кубинская социалистическая экономика с фетишем российских левых политиков - плановым хозяйством. Пример.

Мой местный знакомый, назовем его Федором, был дальнобойщиком в Европе. Зарабатывал хорошо, но скучно. Без горизонтов. Переехал на Кубу - как здесь водится - за мечтой. За свободой. Благо простор здесь для бизнеса в стране тотального дефицита космический. Решил выращивать и продавать кур. Долго мучился с местной бюрократией, купил цыплят, построил ферму, но не учел - здесь все контролирует государство. Ты не можешь просто купить, к примеру, корм для цыплят, ты должен отправить заявку в министерство, чтобы тебе отгрузили зерно...

А в министерствах сидят млеющие от жары типовые латиноамериканские чиновники с их фирменным «маньяна» (завтра). В итоге Федору с родным русским матом пришлось бесплатно раздавать кур посреди Гаваны, а рядом точно так же «разгружалась» государственная птицефабрика. Им тоже забыли поставить зерно.

Торговец луком Фото: Владимир ВОРСОБИН

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Социализм» запатентуют как туристический бренд

И все-таки кубинский бунт оказался слаб и скоротечен. Его подавила скорее даже не полиция, а члены CDR и другие идейные граждане. Они сами отмутузили смутьянов.

Как ни парадоксально, кубинский социализм еще очень крепок. Кубинцы при всем отвращении к реальности не забыли прошлое. Они благодарны Фиделю за хорошее образование. За бесплатные университеты, за возможность выбиться в люди, вне зависимости от кошелька родителей.

Профессор гаванского университета Хесус Арбалея сказал мне о главной идее, на которой сейчас держится Куба, - независимость и антиамериканизм. Общество делится по главному принципу - за Америку и против Америки. Куба на развилке: жить трудно, но независимо или сыто, но обслуживая американцев и свою же майамскую диаспору.

Похоже, время работает на Америку.

Не зря кубинское правительство ругают даже местные консерваторы - слишком очевидно будущее.

Иммигранты из Майами рано или поздно ворвутся сюда и «сожрут» Остров свободы.

Улицы колыбели контрреволюции города Мотантас Фото: Владимир ВОРСОБИН

Поэтому стратегия кубинской элиты (в большинстве своей военной) - выиграть время. Встретить неминуемый капитализм, а значит, своих бизнес-соперников финансово окрепшими, пусть даже и за счет «народного соцхозяйства». Дать иммигрантам бой. И показать - кто на Кубе хозяин.

И ничего, думаю, в будущем не изменится. Кубой все так же будут править военные. И копить для наследников капиталы. А «Социализм» и «Остров свободы» запатентуют как туристический бренд. И выгодно продадут.

Прилавки магазинов заполнятся, очереди исчезнут. И наконец-то настанет она - долгожданная Свобода. Говорить, зарабатывать, покупать...

Но, уверен, уже лет через десять кубинцы обязательно затоскуют (примерно как мы по СССР) - такую красивую идею продали. За американскую жвачку и кусок колбасы...