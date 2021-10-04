Александр Григорьевич, отпустите Гену!

Лукашенко всегда добивался полной тишины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая главная, системная ошибка Лукашенко кроется в его характере. Он парень из 90-х. Все проблемы решал просто - уничтожением противника.

Сначала он без всякого суда отстреливал криминалитет. Потом в конце 90-х в Беларуси стали пропадать его политические оппоненты. Потом журналисты...

Лукашенко всегда добивался полной тишины.

После очередных выборов, пересадив большинство кандидатов и разогнав народ, он вслушивался – не пикнет ли кто? И успокаивался. В стране устанавливалось безмолвие.

Но теперь времена изменились. А Лукашенко - нет. И страшно наблюдать – страна поставлена на дыбы, больше года идут аресты. Насилие доходит до той сумасшедшей точки, когда спецслужбы врываются в квартиры за вывешенное на балконе красно-белое полотенце или неосторожный твит, а оппозиционеры палят в них из ружей.

Измучились все.

И сам Лукашенко, который не может услышать долгожданную тишину.

Измучились силовики, стоящие на конвейере по арестам политических. Ненависть вышибла все предохранители. Замглавы МВД Николай Карпенков заявляет, что «интернет-комментаторы - это враги, но это враги особо циничные, которые заслуживают только физического уничтожения и никак иначе».

Геннадий Можейко - журналист «КП-Беларусь» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И в в этом царстве фобий и «принуждений к тишине», мой хороший знакомый Геннадий Можейко из «КП-Беларусь» пишет заметку на сайт. Комментарий школьных друзей Андрея Зельцера, убившего сотрудника КГБ, когда те взламывали его квартиру.

Вот эти строки. Комментарий одноклассницы Зельцера:

«Андрей учился очень хорошо. Он — очень позитивный человек, всегда готовый помочь. Вот все хорошее, что можно сказать о человеке, — это, по сути, про него. В школе он увлекался спортом. А именно — фехтованием. Потом он тренировки забросил, но недавно сказал мне, что снова возобновил занятия. После окончания школы мы часто встречались в Уручье, вспоминали школу... По характеру Андрей смелый. Всегда за правду. Мог ответить оппонентам, мог за себя постоять. Часто спорил, всегда отстаивал свою позицию».

Это один из комментариев для полного понимания произошедшего. Часть журналистской работы. В череде других объективных комментариев о событии – только факты.

В итоге Гену Можейко арестовали. Его держат в минском изоляторе «Окрестино», где ему предъявят обвинение по ст. 130 ч. 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти).

Остановитесь, Александр Григорьевич. Вы много полезного сделали для Беларуси! Да, у Вас сейчас много оппонентов. Но в этом веке не все проблемы можно решить посадками в тюрьму.

Отпустите Геннадия Можейко.