Владимир Сунгоркин: «Комсомольская правда» сосредоточится на помощи Геннадию Можейко и его родителям

Геннадий Можейко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Белорусские власти в понедельник вечером, наконец, официально подтвердили, что корреспондент «КП-Беларусь» Геннадий Можейко находится в следственном изоляторе Окрестина в Минске. Об этом сообщил представитель МВД Белоруссии.

Впрочем, это сообщение лишь породило еще больше вопросов.

БЫЛ В РОССИИ, НО ЗАДЕРЖАН В БЕЛОРУССИИ

- Он (Можейко. - Ред.) был задержан 1 октября правоохранительными органами Беларуси на территории нашей страны в рамках уголовного дела по признакам статей «Разжигание расовой, национальной или религиозной розни» и «Оскорбление представителей власти», - заявил представитель белорусского МВД. - Можейко выехал с территории Беларуси в Россию, где предпринимал попытку вылететь в третью страну. Однако ему было отказано. Можейко прибыл из России в Беларусь, где и был задержан. Ситуация не является экстраординарной. Это сложившаяся практика работы правоохранительных органов России и Беларуси. Каждая из сторон, в соответствии с договором между двумя странами, имеет право объявить о нежелательности пребывания конкретного лица. В наших учетах целый ряд граждан России, которым так же запрещен въезд в Беларусь сроком до 10 лет. Аналогично действуют и наши российские партнеры.

Из этого объяснения остается непонятным, какую «рознь разжигал» Можейко и как мог «оскорбить представителей власти». Пока есть информация лишь о том, что властям Белоруссии не понравилось небольшая заметка-интервью Геннадия с бывшей одноклассницей человека, застрелившего офицера КГБ. Она рассказала — каким был этот человек раньше.

Какую рознь это могло посеять и как оскорбить представителей власти?

С задержанием Можейко и вовсе ребус! Получается, он все же приезжал в Москву. Но здесь ему не дали улететь дальше, а предписали вернуться в Белоруссию? Так бывает?

Хотелось бы услышать по этому поводу разъяснений от российских правоохранителей.

НА ЗДОРОВЬЕ ЖАЛОБ НЕТ

В понедельник к журналисту в СИЗО был допущен адвокат. Как он рассказал «КП», Можейко в целом чувствует себя хорошо, то есть на здоровье жалоб нет. Сейчас у Геннадия статус подозреваемого. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

БУДЕТ ДОЛГАЯ РАБОТА

Тем временем Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин сообщил, что «Комсомольская правда» сосредоточится на помощи Геннадию Можейко:

- Мы наняли нескольких адвокатов, которые будут отстаивать невиновность нашего корреспондента. Подозреваем, что это будет долгая рутинная работа. Также мы оказываем помощь родителям Геннадия, в первую очередь материальную, - сказал Сунгоркин.

САЙТ «КП» ОСТАЕТСЯ ЗАБЛОКИРОВАННЫМ

Напомним, что в среду утром, 29 сентября, Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к сайту «Комсомольской правды в Белоруссии KP.BY под предлогом того, что «на интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством».

Что за публикация послужила причиной, официально неизвестно. Однако в телеграм-каналах сообщили, что речь идет о публикации журналиста «КП» Геннадия Можейко: он взял небольшое, совершенно невинное интервью у бывшей одноклассницы Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ Беларуси.

1 октября у Можейко уже был обыск в квартире, «приехало семь следователей», а сам Геннадий пропал. Он успел связаться с по скайпу с мамой и сказал ей, что находится в Москве. А в субботу родителям журналиста сообщили, что их сын задержан и находится в следственном изоляторе на Окрестина. Официально это три дня не подтверждали, и адвокатов к Можейко не допускали.

В прошлом году Геннадий Можейко был избит во время работы: он освещал августовские протесты в Минске и попал под дубинку правоохранителей. Редакция направила обращение в МВД, был получен официальный ответ, что заявление оставлено без рассмотрения.

Напомним, что с августа 2020 года газету «Комсомольская правда в Беларуси» запрещено печатать в Белоруссии. Под совершенно надуманными предлогами: то оборудование сломалось, то номер не вовремя сдали. Редакции приходилось печатать газету в Подмосковье и ввозить в Белоруссию: кроме всего прочего, были обязательства перед подписчиками.

Однако «Белпочта» сначала отказалась ее распространять подписчикам, а потом выставила огромные штрафы из-за якобы не обеспеченной «Комсомолкой» подписки.

Редакция распространяла газету через частных продавцов, в редакции и через некоторые торговые сети.

Но после блокировки сайта KP.BY и оставшиеся торговые сети отказались продавать газету.

РЕАКЦИЯ

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России

Это абсолютно возмутительный случай, и мы требуем немедленного освобождения нашего коллеги Геннадия Можейко и наказания всех виновных в том, что его задержали.

Совет по правам человека при президенте РФ

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста.

После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.

Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.

Союз журналистов России

Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована, его коллеги и близкие должны получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает, а адвокаты Можейко должны получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием. Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту.

Союз журналистов России настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко.

Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин

Это какой-то произвол, это какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку. Там буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем и что с ним случилось, она не понимает. И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирован.