Задержание журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси» Геннадия Можейко и блокировка kp.by: главное о ситуации на 4 октября 2021

Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября 2021 года в Москве и доставлен в следственный изолятор на Окрестина в Минске. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября 2021 года в Москве и доставлен в следственный изолятор на Окрестина в Минске.

Это произошло после того, как на сайте kp.by вышел его материал об Андрее Зельцере - программисте, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был убит в перестрелке с силовиками. В публикации Можейко одноклассница Зельцера рассказала, что в школе Андрей занимался фехтованием. Она также отметила, что ничего не знает о политических взглядах бывшего одноклассника. Статью через 3 минуты после выхода отредактировали, а затем удалили. Но утром 29 сентября сайт kp.by. был заблокирован.

Мама Геннадия Можейко Ирина сейчас единственный источник информации. По ее словам, обыск у сына проходил 2,5 часа. Его вели сотрудники КГБ. «Все было вежливо». В постановлении указаны две статьи уголовного кодекса - «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «оскорбление представителя власти».

А накануне она в последний раз говорила с сыном.

- Мы общались по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве, - сказала женщина.

В ночь на 2 октября матери Геннадия позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Больше никакой информации у близких журналиста нет.

«Комсомольская правда» для Геннадия Можейко уже наняла двух адвокатов. Но доступа к журналисту им пока не дают.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин назвал задержание журналиста и блокировку сайта kp.by произволом:

- Еще несколько дней назад мы считали, что происходит какое-то затянувшееся недоразумение, но сейчас я думаю, что все, что происходит с «Комсомольской правдой», это просто такой… Наверное, самое точное слово – произвол. Чем он вызван, я не понимаю. Зачем нужно такие резкие, агрессивные мероприятия проводить с «Комсомольской правдой» в Белоруссии, которая, на мой взгляд (и не только на мой взгляд, и власти Белоруссии это раньше признавали), вполне корректно себя ведет, вполне корректно информационно освещает все, что происходит в Белоруссии в последние месяцы. Это какой-то произвол, это какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку. Там буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем и что с ним случилось, она не понимает. И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирован. (Полный текст комментария)

Отметим, что газету «Комсомольская правда в Беларуси» в стране запретили печатать еще раньше - в августе 2020 года. Тираж приходилось ввозить из России, "Белпочта" отказалась распространять его среди подписчиков. Газету продавали в редакции и торговых сетях.

Задержание журналиста произошло после того, как на сайте kp.by вышел его материал об Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

РЕАКЦИЯ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Мы категорически с этим не согласны. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ. Конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

- Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

В воскресенье, 3 октября, ситуацию вокруг задержания Геннадия Можейко и сайта kp.by прокомментировали политики, журналисты и общественники.

Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев:

- Согласен с комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой - чтобы делать исчерпывающие выводы, надо иметь полную информацию. Полагаю, следствие Беларуси предоставит необходимые данные по этому эпизоду по запросу (полный текст интервью)

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева:

"История с журналистом российского СМИ, который написал про убийство сотрудника белорусской КГБ, и за это был признан преступником и врагом народа - дичь. Наше (комиссии СПЧ) требование от Лукашенко немедленно освободить журналиста «КП» из минской тюрьмы. «Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко в настоящее время задержан в Минске, а дома у него был обыск.

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста.

После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.

Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования» (интервью)

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:

Это абсолютно возмутительный случай, и мы требуем немедленного освобождения нашего коллеги Геннадия Можейко и наказания всех виновных в том, что его задержали. Я вхожу в состав Совета по правам человека при президенте. Мы вчера долго обсуждали в закрытом чате эту ситуацию. И со стороны нашей комиссии по защите прав журналистов и свободы слова уже на сайте Союза опубликовано заявление, оно есть и в наших социальных сетях, и на сайте Союза журналистов. Мы сейчас готовим заявление и от имени Союза журналистов, которое завтра утром появится на сайте, которое мы переведем на английский и отправим в Международную федерацию журналистов и в другие правозащитные и журналистские международные организации. (полный текст интервью)

Геннадий был задержан в Москве, сейчас он находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Главный редактор RT Маргарита Симоньян:

"Уважаемая Белоруссия! Что происходит с журналистом Можейко? Наш коллега, сотрудник нашей Комсомолки. Мы ждем объяснений и освобождения коллеги".

"Если выяснится, что журналиста Можейко действительно выкрали из Москвы (пока доподлинно это неизвестно), то это уже совсем другая история.

Нестерпимая история.

Напомню, у нас враг всея США Сноуден уже третьего американского президента пересиживает, и даже наглой и мощной Америке не приходит в голову его из России выкрасть.

С Дона выдачи нет. Ибо неча", - написала Симоньян в своём Telegram.

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин:

- Согласен с оценкой главного редактора «Комсомолки», моей любимой газеты, которую я читаю уже много лет, сотрудничаю с ней. Поэтому вы молодцы, что послали туда своего спецпредставителя. Я, кстати, жду реакции не только от Марии Захаровой, директора Департамента информации и печати МИДа, но, наверное, и от чиновников повыше, коль уж мы говорим о Союзном государстве.

Я полагаю, вам нужно сделать официальный запрос в МВД и ФСБ и получить ответ, как так можно, в столице нашей Родины захватывать человека и вывозить его. Такого я не помню давно, честно говоря. (полный текст интервью)

Генерал армии, бывший вице-премьер, экс-глава МВД России Анатолий Куликов:

У нас - на всех наших коллегиях, раньше, когда я еще был министром, не обсуждалось и не предоставлялось белорусским правоохранительным органам такое право, чтобы они беспрепятственно могли приехать и задержать, хотя бы и своего гражданина. Они должны были подать в розыск, подтвердить это документами.

И мы бы тогда задержали и передали. Я не слышал, чтобы был принят закон, отменяющий такие нормы и требования. А это значит, что на нашей территории коллеги из Белоруссии не могли задерживать самостоятельно, без санкции наших правоохранительных органов, даже своего гражданина. Они обязаны были согласовать это и действовать только с участием наших правоохранителей (полный текст интервью).