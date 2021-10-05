Шойгу дал оценку пускам гиперзвуковых "Цирконов"

Глава военного ведомства также сообщил о кадровых перестановках в Минобороны России. Фото: mil.ru

- Четвертого октября в рамках программы испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" выполнена испытательная ракетная стрельба с ракетоносителя – атомной подводной лодки крейсерской проекта 885/885М, а именно – с подводной лодки "Северодвинск". Стрельба выполнялась из подводного положения. Все системы - комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета отработали в штатном режиме без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтверждён подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены», - доложил министру обороны на селекторном совещании командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Министр обороны назвал пуски "успешными" и поздравил всех, кто был задействован в этих испытаниях.

- Надеюсь, что мы в ближайшее время завершим все эти работы и поставим ракету на вооружение, - сказал Сергей Шойгу.

Кроме это Шойгу сообщил об увольнении замминистра обороны Андрея Картаполова с военной службы в связи с избранием депутатом Госдумы.

И также сообщил, что указом главы государства "освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы адмирал Витко Александр Викторович, начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом" и выразил благодарность обоим военачальникам за "усердие, проявленные при исполнении ими служебных обязанностей".

- Этим же указом главы государства начальником Главного штаба - первым замом главкома ВМФ назначен адмирал Александр Носатов, его в должности командующего Балтийским флотом сменил вице-адмирал Виктор Лиина. Заместителем начальника Генерального штаба назначен контр-адмирал Владимир Воробьев, начальником штаба - первым заместителем командующего Северным флотом контр-адмирал – Константин Кабанцов; начальником штаба - первым заместителем командующего Черноморским флотом - вице-адмирал Сергей Пинчук, заместителем командующего Черноморским флотом - вице-адмирал Аркадий Романов, - перечислил новые назначения министр.