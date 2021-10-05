Больше половины россиян признались, что не ездят отдыхать за границу

В ходе опроса 55,6% респондентов отметили, что им все равно, с какими странами Россия открывает авиасообщение, ведь ни в какие из этих государств они лететь не планируют. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше половины россиян не ездят отдыхать за границу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сайта KP.RU. В ходе опроса 55,6% респондентов отметили, что им все равно, с какими странами Россия открывает авиасообщение, ведь ни в какие из этих государств они лететь не планируют.

Мнения остальных опрошенных по поводу лучших зарубежных направлений для отдыха разделились. Так, по 8,1% респондентов с нетерпением ждут, когда туристов из России начнут принимать Италия и Испания. До пандемии курорты этих стран пользовались большой популярностью, и за полтора года ограничений россияне уже успели соскучиться по любимым местам.

Одним из популярных азиатских направлений стал Вьетнам. Открытия этой страны для российских туристов ждут 7,7% респондентов.

Еще 6% опрошенных хотят, чтобы скорее открылась Франция, и 4,6% - Германия. А вот Индия, которая была востребована у россиян до пандемии, набрала менее 1% голосов.

Около 5% россиян довольствуются тем, что Россия возобновила авиасообщение с Турцией и Египтом, а остальные зарубежные направления их уже не волнуют.

Оставшиеся 4,2% опрошенных сообщили, что ждут открытия других стран. В частности, респонденты назвали интересными направлениями для путешествий Китай, Польшу и Финляндию.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,5 тысячи человек.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Напомним, 5 октября 2021 года Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами: Данией, ЮАР, Перу, Новой Зеландией и Джибути. Однако напоминаем, что не все государства, куда РФ запускает авиарейсы, готовы принимать россиян с туристическими целями.

KP.RU публикует полный список стран, куда россияне могут отправиться отдохнуть в октябре.