Владимир Путин: «В Европе истерика»

Глава государства раскритиковал Запад за спекуляции на изменении климата. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Во вторник Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с министрами. Начали с обсуждения коронавируса.

БОЛЕЕМ В 3 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2020-М

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что сейчас «короной» болеют в 3,1 раза больше людей, чем в прошлом году. Виноваты мутации вируса, делающие его опасней. Но среди привитых заболевает только 2% людей (так сказала Голикова). То есть, в больницы в основном попадают те, кто не вакцинировался.

- В России сейчас вакцинированы 42,2 миллиона человек. Но чтобы достигнуть коллективного иммунитета, нужно еще привить 35,9 миллиона, - рассказала Голикова.

Вице-премьер предложила проводить ежемесячные розыгрыши денег среди привившихся до конца года — так люди охотнее будут ходить на вакцинацию.

- Как доктора хочу спросить, - обратился Путин к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. - Вы знаете, что я контактировал с инфицированными людьми. Пронесло, слава Богу, не заболел. Пока. И надеюсь, что этого не случится. Спутник V сыграл свою роль?

- Уверена, что Спутник сыграл роль, - заверила Попова. - Иммунный ответ был высокий.

Во вторник Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с министрами. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ШКОЛЬНИКАМ ДАДУТ РАБОТУ

Закончив с коронавирусом, президент и правительство перешли к обсуждению работы для подростков.

Министр труда Антон Котяков рассказал, что планируется упростить прием на работу молодых программистов, блогеров, фотографов, дизайнеров. Этого хотят и родители, и сами подростки. Возможность монетизировать свои навыки должна пойти школьникам на пользу. Конечно, учеба пострадать не должна.

У НИХ НЕРАЗБЕРИХА

Завершилось совещание экологией. Путин заявил, что надо выполнить сложную задачу: «Обеспечить максимальный рост экономики, одновременно снижая воздействие на экологию». Но нельзя повторять ошибки Европы, где кинулись отказываться от угля и нефти, не просчитав последствия.

- Видите, что в Европе происходит? - сказал Путин. - Там истерика и неразбериха на рынках! Почему? Да потому что кто-то спекулирует на изменениях климата, а кто-то начинает сокращать инвестиции в добычу.

Президент добавил, что модернизировать промышленность и энергетику надо, но постепенно.