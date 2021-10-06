Кремль выразил сожаление в связи с закрытием бюро «Комсомольской правды» в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле сожалеют в связи с закрытием бюро «Комсомольской правды» в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- В данном случае мы видим, что, по всей видимости, единственно правильное решение приняло издание о закрытии подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работать наше весьма авторитетное и популярное издание и очень уважаемое, - сказал Дмитрий Песков журналистам на пресс-брифинге в среду, 6 октября.

- Еще раз хочется сказать, что мы хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста "Комсомольской правды" не связаны с его журналистской работой. Мы находимся в постоянном диалоге с белорусской стороной, будем продолжать этот диалог и, конечно, доводить нашу позицию, - добавил он.

ДОСЛОВНО

О закрытии бюро в Минске «Комсомольская правда» сообщила во вторник, 5 октября.

- Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП, - говорится в сообщении Редколлегии «Комсомольской правды».