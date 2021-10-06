Иммунолог объяснил важность открытия факторов, влияющих на способность выздороветь от ковида

Опубликованы данные научной работы из Испании, изучавшей влияние маркеров крови на выживаемость пациентов с коронавирусом Фото: REUTERS

В медицинском журнале Journal of Internal Medicine опубликована статья, в которой одним из ключевых факторов, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19, оказался уровень специфических антител к S-белку коронавируса. То есть тех самых антител, которые возникают у нас как иммунный ответ организма на внедрение инфекции. Почему это так важно? Разбираемся вместе с иммунологом, кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.

Даже когда в медицине есть теоретическая концепция, так называемая биологическая обоснованность, например, гипотеза о том, что антитела к S-белку коронавируса защищают от инфекции, то для доказательства этой концепции все равно нужны экспериментальные данные, объясняет эксперт. Это принцип доказательной медицины.

Что было сделано?

В данном случае было проведено наблюдательное исследование, то есть ученые просто наблюдали за тем, как развивается ковид у 92-х пациентов в двух клиниках Испании с марта по апрель 2020 года.

- Это стандартное исследование, которое проводится на госпитальном этапе для того, чтобы оценить прогноз течения болезни у пациента. При поступлении в стационар у пациента смотрятся в крови определенные маркеры. В данном случае оценивали наличие в крови антител к S-белку коронавируса (IgM и IgG), но не только. Смотрели и антигены, учитывали возраст пациента, сопутствующие заболевания, массу тела и многие другие важные показатели, - говорит Николай Крючков. – Важно понимать, что эти 92 человека были критические пациенты с очень высокими шансами умереть, то есть результаты нельзя переносить на пациентов с другими показателями здоровья.

Оказалось, что действительно у людей, у которых уже ко дню госпитализации был наработан более высокий уровень антител к S-белку (при наличии и других благоприятных факторов здоровья) было в 2 – 3 раза больше шансов выжить.

- Проблема таких исследований, однако, в том, что их очень сложно напрямую применить в клинической практике. Даже несмотря на то, что эта взаимосвязь продемонстрирована, она должна быть подтверждена другими независимыми исследованиями на другой выборке людей. Исходя из этих данных, нельзя спрогнозировать вероятность смерти конкретного пациента или дать прогноз о том, как у него будет развиваться болезнь. Это так не работает. Подобные исследования были и по тяжелой бронхиальной астме, например, когда оценивали статус астматиков. Как правило, подавляющее большинство таких исследований не находит потом реальное применение в клинической практике, - говорит Николай Крючков.

- А можно ли сказать, что это исследование подтверждает пользу вакцинации?

- В этом исследовании не было вакцинированных пациентов, поэтому так впрямую делать это выводом научной работы нельзя. Но при этом нужно понимать, что после вакцинации как раз и образуются антитела к S-белку, поэтому при столкновении организма с инфекцией иммунитету уже не приходится тратить время их наработку и ускоряет иммунный ответ, а значит, снижает количество смертей или тяжелого протекания болезни в разы. Это видно и по настоящей ситуации. Сейчас подавляющее большинство тех пациентов с ковидом, которые поступают в стационар, - это непривитые люди.

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