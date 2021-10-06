После травмы и выбывания из «Ледникового периода» Дава сел в жюри вместо Аделины Сотниковой и разрыдался

Давид Манукян с судьями. Фото: Максим ЛИ

Как и писала «КП», замену Аделине Сотниковой, которая должна была кататься в восьмом сезоне «Ледникового периода» вместе с Давидом Манукяном, так и не нашли. Даже в жюри фигуристку не пригласили.

Зато посадили среди судей блогера Давида Манукяна — «виновника» пропуска Аделины.

Давид Манукян и Аделина Сотникова. Фото: Instagram.com

Несмотря (и может и поэтому) на большой опыт катания — Манукян был чемпионом России и серебряным призером чемпионата мира по бальным танцам — блогер проявил себя крайне импульсивно. И буквально...разрыдался после первого же выступления. Судьи и ведущий Алексей Ягудин были обескуражены, увидев ревущего мужчину-арбитра. Сложно понять, что послужило причиной такого поведения. То ли блогера так сильно впечатлило катание Дарьи Мельниковой и Максима Маринина. То ли он так соскучился по льду, что не смог выдержать невозможность соревноваться. То ли это что-то личное. Акцентировать внимание на ситуации участники шоу не стали — да и Дава, проплакавшись, тоже решил не пояснять, что это было.

Регламент предполагает присутствие трех постоянных членов жюри (Татьяна Тарасова, Татьяна Навка и Максим Траньков) и двух приглашенных (во втором выпуске ими стали Дмитрий Маликов, Ирина Слуцкая и Дава), которые меняются. Поэтому Манукян периодически будет появляться в проекте. Как и, возможно, Аделина Сотникова.

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