Канцлера Австрии Себастьяна Курца обвинили в коррупции

Канцлер Австрии Себастьян Курц. Фото: REUTERS

Канцлер Австрии и глава правящей Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц стал фигурантом дела о коррупции. Главу государства подозревают в подкупе местных СМИ.

Согласно имеющейся информации, правоохранители изучали документацию в кабинетах официального представителя канцлера Йоханнеса Фришмана и ближайших соратников Курца. Следователи утверждают, что представители АНП платили взятки руководству издательства «Австрия» за публикацию опросов, выставляющих партию в выгодном свете.

Само собой, 35-летний канцлер Австрии все обвинения в свой адрес отметает и называет их происками недоброжелателей.

– На этот раз тоже есть сфабрикованные обвинения, опять же с той же системой: некоторые данные вырваны из контекста или помещены в другой контекст. А потом вокруг них создается уголовное дело. Убежден, что вскоре эти обвинения окажутся ложными, – заявил Курц.

В оппозиции, которая и ранее призывала канцлера уйти в отставку, уверены, что дыма без огня не бывает, и канцлеру придется отвечать по всей строгости закона за обман доверия избирателей.

– Мы все являемся свидетелями морального упадка АНП – партии, которая когда-то поддерживала государство. На столе лежат серьезные обвинения. Речь идет о неверности и коррупции. Мы собираемся созвать внеочередное заседание парламента. Себастьяну Курцу предстоит ответить на вопросы общественности. Подозрения очень велики, – заявила лидер Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер.

Помимо прочего, в отношении Себастьяна Курца не окончено другое расследование – в мае стало известно, что его подозревают в коррупционной деятельности, а также в даче ложных показаний в парламентской комиссии во время разбирательства так называемого дела Ибицы, спровоцировавшего в 2019 году правительственный кризис в Австрии.