Руководство НАТО "не отвечает за базар"? В Москве уже давно привыкли к тому

С 2014 года НАТО уже несколько раз сокращало "личный состав" российского постпредства и ограничивало доступ российских дипломатов в свою штаб-квартиру. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вчера утром пришло сообщение, что генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг высказался за восстановление совета Россия—НАТО, а вечером мы услышали совсем иное: в НАТО решили вдвое сократить число сотрудников российской миссии при альянсе: из 20 сотрудников постпредства РФ будут высланы восемь человек, еще две позиции упразднят.

- Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия-НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем, — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечающий за отношения России и Североатлантического альянса. — После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела “российской угрозы”. Никак.

С 2014 года НАТО уже несколько раз сокращало "личный состав" российского постпредства и ограничивало доступ российских дипломатов в свою штаб-квартиру. С начала 2018 года у Москвы нет постоянного представителя при НАТО.

Ну а какова же причина "кастрации" нашего постпредства в Брюсселе?

Чиновники штаб-квартиры блока заявляют, что российские дипломаты обвиняются в шпионаже и даже... в причастности к убийствам. Ну и как обычно, - никаких доказательств нет.

Причем, россиян не объявили персонами нон грата, как это обычно происходит со шпионами, а лишили аккредитации. О том, что альянс пойдет на такой шаг, его представители Москву заранее не предупреждали.

Москва уже не раз говорила, что обязательно даст ответ на издевательские и враждебные действия НАТО, но пока неизвестно какой.

Хотя ходили слухи, что рассматривается вариант закрытия Информационного бюро НАТО в Москве. Но оно все еще работает.