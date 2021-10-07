Бастрыкин распорядился наградить пассажира метро, который заступился за девушку

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил кадровому подразделению подготовить необходимые документы для награждения Романа Ковалева, пострадавшего от преступных действий троих пьяных пассажиров столичной подземки.

- Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за незнакомую девушку. Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары ногами по голове, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови. Главой СК России принято решение о награждении пострадавшего, проявившего неравнодушие и храбрость, ведомственной медалью "Доблесть и отвага", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

С позиции следствия, все эти жестокие обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления. Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по статье "покушение на убийство", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Глава СК России также поручил установить все обстоятельств нападения на молодого человека в Московском метрополитене. Видеозапись этого происшествия ранее была обнародована в СМИ и соцсетях.

Согласно предварительному расследованию, агрессивно настроенная компания уроженцев Дагестана жестоко избила Ковалева, который сделал хулиганам замечание после того, как они стали в вагоне метро сгонять женщин со своих мест, а потом пристали к девушке с брекетами, которая их не испугалась. После этого они стали ее оскорблять.

Даже во время задержания хулиганы пытались сбежать и оказать сопротивление. Один из них стал угрожать сотрудникам полиции ножом, а затем достал перцовый баллончик. Потому, к статье "покушение на убийство" следствие добавит хулиганам статью "применение насилия в отношении представителя власти".

Роман Ковалев находится в одной из больниц города с травмой лица. Ему сейчас оказывают профессиональную медицинскую помощь. От последствий побоев и общего состояния здоровья потерпевшего также будет зависеть срок, который в итоге получат преступники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делать с кавказскими «боксерами в метро» и «стрелками в авто»?

Дикое избиение тремя дагестанцами русского парня требует ответа на вопрос — как на это должно отреагировать государство и наше гражданское общество (подробно)