Бастрыкин наградит женщину, которая во время избиения пассажира метро нажала тревожную кнопку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сделал второе поручение за день своему кадровому подразделению. На этот раз он распорядился подготовить документы для награждения женщины, которая стала свидетелем жестокого избиения Романа Ковалева.

- Женщина не растерялась и первым делом нажала тревожную кнопку в поезде. Невзирая на то, что она могла пострадать сама от рук агрессивной компании, она бросилась вслед за ними из вагона и указала на злоумышленников сотрудникам правоохранительных органов. Ее действия позволили правоохранителям задержать соучастников по горячим следам. Самоотверженный поступок женщины, которая, рискуя собой, выполнила свой гражданский долг, не позволив сбежать подозреваемым, не остался без внимания руководства Следственного комитета, - заявила kp.ru официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Александр Иванович принял решение наградить храбрую пассажирку, которая проявила смелость в экстренной ситуации, ведомственной медалью "За содействие".

Отметим, что днем Александр Бастрыкин распорядился наградить Романа Ковалева, который отстоял честь девушки в метро, медалью "Доблесть и отвага".

Пьяных хулиганов, которые на него напали и жестоко избили, ждет судимость по статьям "покушение на убийство" и "применение насилия в отношении представителя власти". Во время задержания хулиганы пытались сбежать и оказать сопротивление. Один из них стал угрожать сотрудникам полиции ножом, а затем достал перцовый баллончик. Действовали преступники в составе группы. И это обстоятельство только усугубит их ответственность перед законом.

Роман Ковалев находится в одной из больниц города с травмой лица. Ему оказывают профессиональную медицинскую помощь. Преступникам, которые на него напали, стоит сейчас искренне молиться за его здоровье. Эксперты, а потом и суд будет учитывать последствия, которые оставили побои.

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