Дмитрий Песков: «Песни о Путине Путин не слушает и 7 октября не проставляется»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

- Дмитрий Сергеевич! «Деньрожденческий вопрос», - эту тему журналист «Комсомольской правды» предложил Пескову обсудить в четверг, 7 октября 2021, в день рождения президента. - Вот я вчера вечером слушал песни о Путине - их в интернете десятки, если не сотни. Можно вообще смотр-конкурс провести. А Владимир Владимирович, как вы думаете, слушает песни о Путине? Типа, «Такой же, как Путин» - вот самая известная. И, вообще, знает ли президент об их существовании?

Вот - дословно - ответ официального представителя Кремля...

- Ну, скажем так, о тех песнях, которые стали наиболее популярными, конечно, ему рассказывают, может быть, что-то ему и удается послушать, но в целом, вы знаете, что он и книги о себе не читает, и материалы о себе так особо не смотрит. Просто не тратит на это времени.

- И песни не слушает? - продолжил тему журналист «КП». - Но вот у меня есть информация, что однажды в день рождения в Питере был Михаил Боярский в гостях у Владимира Владимировича и Владимир Владимирович подпевал Боярскому «Пора-пора-порадуемся на своем веку…». Какие ему вообще песни нравятся?

- Они давние друзья с Боярским, много лет дружат, поэтому наверняка многое бывало.

- Я помню, вы нам давали как-то информацию, что ко дню рождения Берлускони вина прислал, Шредер пива. Не присылают в последнее время? Или вы просто не рассказываете нам?

- Ну, когда как. Я, по крайней мере, не имеют сейчас информации на этот счет.

- А пресс-секретарю какие песни нравятся о Путине?

- Честно говоря, я не очень владею знанием репертуара песен о Путине. Хотя знаю, что таковые есть и некоторые действительно становятся популярными.

- Особенно военные. Спасибо вам огромное. А вы от кремлевского пула можете поздравление Президенту передать? Думаю, коллеги возражать не будут.

- Обязательно это сделаю, да.

- Спасибо.

В этот же день на пресс-брифинге для российских и иностранных журналистов прозвучал и такой вопрос:

- А, вообще, есть ли традиция у президента, что называется, проставляться? Например, для своей администрации торт принести или конфеты? И вообще, министры и члены Совбеза дарят подарки или ограничиваются только устными поздравлениями?

- Традиции проставляться нет, - сказал Песков. - Все-таки вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, а для администрации, тем более, это рабочий день.

Что касается поздравлений - да, все члены Совбеза, естественно, по телефону звонят. И наверняка сегодня тоже воспользуются этим совещанием (на этот четверг в режиме видеоконференции - ВКС - у Путина была запланирована такая встреча. - А.Г.), чтобы поздравить президента.

- А подарки дарят какие-то?

- Ну, подарки иногда дарят, да. Ну, когда какие-то очные личные встречи. Сегодня будет по ВКС совещание.