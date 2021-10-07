Геннадий Онищенко: Чтобы иммунитет против гриппа был 100-процентным, откажитесь от табака и алкоголя

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко сделал прививку от гриппа в прямом эфире, в студии радиостанции КП Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, 21 сентября мы с вами в прямом эфире сделали прививку от гриппа себе и сотрудникам «Комсомольской правды». Все привитые чувствуют себя нормально. А у меня душа болит: вакцинация от этого вируса проходит не так активно, как в прошлом году.

- Сказать, что вакцинация проходит медленно, нельзя. Но в данной ситуации, в которой мы сегодня находимся, это очень мало. Почему? Потому что нам нужно четко и ясно дифференцировать заболевание - в связи с одновременной циркуляцией вирусов гриппа и ковида.

- А если подробнее?

- Например, если мы привили школьника от гриппа и у него через 10 дней поднимается температура, носоглотка воспалена - то мы, в первую очередь, конечно, заподозрим ковид. Это важно для правильного назначения лечения.

Но самое главное другое. Сегодня мы ожидаем особенно контагиозные...

- Расшифруйте, пожалуйста.

- То есть, заразные штаммы гриппа. Это означает, что могут заболеть в два-три раза больше людей, чем при иных видах этого вируса.

Не 230 миллионов за два года, а минимум 400, а, может, даже 900 миллионов человек во всем мире.

Если, конечно, люди не будут прививаться. А это, в совокупности, потери здоровья у людей более серьезные, чем за два года коронавируса.

- Понятно...

- Поэтому, сегодня идет вакцинапрофилактика гриппа 4-х и 3-валетными вакцинами, и в той, и в другой присутствуют элементы против двух особенно актуальных штаммов.

- Я слышал, это какие-то новые виды гриппа?

- Нет, не новые. Это разновидности гриппа, которые сегодня будут доминировать в нашем северном полушарии. Мы их уже выделили на глобальном уровне еще в начале года, уже на них «наработали» сотни миллионов доз вакцин.

- Можем ли каким-то образом поставить заслон видам гриппа, проникающим к нам из других стран?

- Да, сегодня специалисты говорят о так называемом «санитарном щите». Но наша страна огромная, и на ее территории могут самостоятельно возникать вспышки, не обязательно перенесенные через государственную границу.

- А что это за Санитарный щит?

- Это не только современные лаборатории и специальные тест-системы.

Самое главное - работа с населением. Чтобы граждане активно шли на вакцинацию.

Надо, чтобы люди с раннего детства понимали смысл вакцинации, а не узнавали об этом за полчаса до манипуляции. Надо вовремя купировать информационные атаки о «чипировании» и прочей белиберде.

Нам нужна серьезная работа с модернизацией биотехнологического потенциала страны. Чтобы мы не только создавали вакцину, но и быстро внедряли ее в производство.

Речь идет о биологической безопасности государства, в которой санитарно-эпидемиологический надзор играет главенствующую роль.

И, я думаю, что уже в декабре состоится общее собрание Академии наук, где как раз - в комплексе - все эти вопросы будут обсуждены: и политические, и экономические, и чисто медицинские, и научные.

- Геннадий Григорьевич, а нам - в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - конкретно какую вакцину поставили?

- Мы с вами делали четырехвалентную.

- А вы, кстати, как себя чувствуете после прививки?

- Для меня прививка - обычное дело. Если хотите, это потребность защитить себя. Я и от короны привился, и от гриппа.

- Иммунитет от гриппа у нас с вами и у других моих коллег выработался?

- Конечно. Он появляется через 7-10 дней после прививки.

- Теперь не обязательно шарф теплый одевать, обувать зимние ботинки?

- Нет, надевать нужно, а кроме того - не курить, не пить и всегда быть в хорошем, добром и позитивном настроении. Это тоже влияет на состояние вашего иммунного ответа.

- Серьезно? А почему не курить и не пить, если 10 дней прошло уже? Что, вакцина не подействует?

- Все, что входит в понятие здорового образа жизни, остается актуальным.

А вакцина против гриппа - это специфическая защита, которая показывает высокий уровень обеспокоенности нашего государства о здоровье населения.

Если же вы будете курить и пить, то к вам, кроме гриппа, добавится еще куча других заболеваний. А куча других заболеваний ваше здоровье и вашу иммунную систему, конечно же, не тренирует и не стимулирует, а, наоборот, угнетает.

- То есть, я так понял, что, если бросить курить и пить, то необязательно прививаться?

- Александр, я понимаю, что вам хочется поёрничать, утрировать, но для полноты понимания, что вы культурный, цивилизованный россиянин, важно не только быть привитым, но и вести здоровый образ жизни: следить за своим весом, правильно питаться, быть физически активным и – не пить и не курить.

- Спасибо вам огромное за науку.

- Спасибо вам, что вы уделяете постоянно этому вопросу время - это, действительно, важное и нужное дело.

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