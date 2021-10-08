Иллюзионист и менталист Ури Геллер назвал причину недавнего сбоя Facebook

Иллюзионист Ури Геллер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проживающий в Британии израильский иллюзионист Ури Геллер на своей странице в Twitter высказал мнение, что за недавним падением Facebook стоят инопланетяне. Со своей стороны спецслужбы всего мира заняты срочным поиском земного объяснения проблем.

В понедельник Facebook, а также его платформы Instagram и WhatsApp вышли из строя – людям во всем мире не удавалось войти в свои аккаунты около семи часов. В конце концов, проблемы были устранены, а основатель Facebook, Марк Цукерберг, лично извинился перед пользователями.

Известно, что за это время Цукерберг потерял около $7 миллиардов, поскольку период неработоспособности соцсети удивительным образом совпал с прозвучавшим накануне обвинением со стороны экс-сотрудницы Facebook Френсис Хауген в том, что руководство платформы наживается на разжигании ненависти и вражды.

Кроме того, пользователи, оставшиеся без доступа к любимым материалам и общению, начали судорожно регистрироваться в других соцсетях и мессенджерах. Так, руководство Telegram заявило, что за время сбоя в Facebook количество новых регистраций превысило 50 миллионов.

Не смог обойти стороной тему падения социального монстра и известный маг: по мнению Ури Геллера за сбоем сети стоят инопланетяне.

Тем же, кто спросил Геллера, действительно ли он верит во вмешательство инопланетян в работу земных соцсетей, иллюзионист посоветовал поискать недавние видео об НЛО.