Причиной сбоя в работе Facebook стало обновление протокола динамической маршрутизации

Эксперты назвали возможные причины сбоя в работе Facebook Фото: REUTERS

Причиной крупного сбоя в работе Facebook, скорее всего, стало обновление протокола динамической маршрутизации, заявил журналистам сотрудник компании, который принимает участие в работах по ликвидации неполадок.

Американские эксперты в области безопасности заявили газете New York Times, что проблема, скорее всего, заключалась в неправильной конфигурации серверных компьютеров Facebook, которые не позволяли пользователям подсоединиться к сайтам – как самой соцсети, так и к Instagram или WhatsApp.

Напомним, как писал сайт kp.ru, некоторое время назад работа «Фейсбука» частично возобновилась. Ранее в анализирующей работу интернет-ресурсов компании Kentik рассказали, что крупный многочасовый сбой может быть связан с проблемами протокола динамической маршрутизации BGP, который позволяет маршрутизаторам обмениваться информацией. А в понедельник маршруты BGP Facebook пропали, и теперь приложения соцсети нельзя найти в мировой «паутине», потому что они содержали адреса серверов системы доменных имен соцсети (веб-адреса).

Сообщалось, что из глобальных таблиц маршрутизации исчезли DNS-записи, которые указывают системам, как найти сайты – например, Facebook.com или Instagram.com. по мнению специалистов, это могло стать нежелательным результатом внутренних системных изменений или обновления.

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В самом Facebook дают крайне скупые комментарии. Компания лишь извинилась перед пользователями за доставленные неудобства и заверила, что работает над решением проблемы. В чем причина такого глобального сбоя, не ясно даже спустя несколько часов, среди версий – оплошность сотрудников, хакерская атака и саботаж (подробности).