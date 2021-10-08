Биография Дмитрия Муратова: что известно о бывшем журналисте "Комсомолки" и нобелевском лауреате

Дмитрий Муратов работает в «Новой газете» со дня ее основания в 1993 году. А до этого пять лет новый нобелевский лауреат трудился в «Комсомолке»! Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В пятницу, 8 октября, стало известно, что Нобелевскую премию мира в 2021 году получили два журналиста: филиппинка Мария Ресса и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Комитет отметил их «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Муратов — третий россиянин, получивший эту награду. До этого премию дали физику-диссиденту Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Дмитрий Муратов работает в «Новой газете» со дня ее основания в 1993 году (правда до 1995 года издание называлось «Новая ежедневная газета»). А до этого пять лет новый нобелевский лауреат трудился в «Комсомолке»!

С 1987 по 1990 год был заведующим отдела рабочей молодежи, а с 1990 по 1992 год — редактором отдела информации "КП".

Вообще же, нобелевский лауреат из Поволжья. Муратов родился 30 октября 1961 года в Куйбышеве (нынешняя Самара).

В 1983 году окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета.

После срочной службы в армии устроился в газету «Волжский комсомолец».

С 1987 по 1992 год работал в «Комсомольской правде».

В «Новой ежедневной газете» в 1993 году Муратов начал вести рубрику «Рейтинг вранья». В том же году он вошел в редколлегию издания и стал заместителем главного редактора.

С декабря 1994 по январь 1995 года работал спецкором в Чечне.

В феврале 1995 года Муратов занял пост главреда «Новой» и вот уже 26 лет остается на нем. В 2017 году Дмитрий говорил, что хочет покинуть кресло, но остаться в редакции. «Власть должна меняться», - объяснил Муратов. Но редакция настояла на том, чтобы остался прежний главред.

Журналист был награжден орденом Дружбы и орденом Почета. Он отмечен фондом «Мемориал», премией Генри Наннена (Германия), Международной премией свободы прессы и премией Международного кинофестиваля «Cталкер» «за гражданскую позицию, принципиальность и вклад в развитие российской журналистики».

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