Объявление лауреата Нобелевской премии мира 8 октября 2021: прямая онлайн-трансляция

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Сегодня, 8 октября, в норвежском городе Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира в 2021 году.

В этом году на премию претендуют 234 человека и 95 организаций. Общее количество кандидатов составляет 329 — это третий результат за всю историю. Рекорд был установлен в 2016 году, когда кандидатов было 376.

В прошлом году награду получила Всемирная продовольственная программа ООН за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".

Напомним, что премию вручают лицу или организации, которые добились наибольших успехов в сплочении народов и сокращении действующих армий.

Ранее Нобелевскую премию 2021 года по литературе вручили романисту Абдулразаку Гурне. Судьи отметили его "бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами".

Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Награду им присудили "за открытия рецепторов для температуры и осязания".

Беньямин Лист и Дэвид У.C. Макмиллан стали лауреатами Нобелевской премии в области химии. Ученые получили награду "за разработку асимметричного органокатализа".

Лауреатами в области физики стали ученые, внесшие вклад в развитие метеорологии - американец японского происхождения Сюкуро Манабе из Принстонского университета, немец Клаус Хассельман из Института метеорологии имени Макса Планка и итальянец Джорджио Паризи из Университета Сапиенца.