Сергей Лавров: «США стремятся рассорить Россию с Европой»

Министр иностранных дел рассказал, как можно восстановить доверие между Москвой и Брюсселем. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Как так получилось, что отношения России и Европы зашли в тупик и что делать, чтобы опять вернуться к нормальному диалогу? Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров порассуждал на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

НАДО СПАСАТЬ ОТНОШЕНИЯ

- Деградация приобретает хронический характер. И последние семь лет, если брать в целом отношения между Россией и ЕС, оказались семилеткой упущенных возможностей, - заявил министр.

По словам Лаврова, за последние месяцы единственным конструктивным предложением, поступившем от европейцев, стала инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении срочного саммита России и ЕС. Правда, и тут возникли недовольные голоса, которые «заблудились в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для РФ».

Впрочем, сам Лавров считает, что речь должна идти не о каких-то эфемерных отношениях, а о конкретных областях сотрудничества.

- Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем, и не ради этого существуем, мы работаем и не строим завышенных ожиданий, - отметил глава МИД. - Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся, доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя.

- В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают. Деловое сотрудничество, бизнес-проекты, взаимные инвестиции и торговля - очевидные области, где такие возможности, конечно же, существуют, - заявил министр, который предложил развивать «прагматичное сотрудничество с учетом реальных потребностей, которые вытекают из задач социально-экономического развития России и задач дальнейшего развития европейских стран».

АМЕРИКАНЦЫ ВСТАВЛЯЮТ ПАЛКИ В КОЛЕСА

Одним из основных вопросов, которые затронул Лавров, была ситуация с поставками энергоносителей в ЕС.

- Не будем забывать, что когда «Северный поток — 1», «Северный поток — 2» строились, Еврокомиссия сделала все, чтобы задним числом распространить требования Третьего энергетического пакета на эти газопроводы вопреки официальному мнению юристов ЕС, что этот газопровод должен быть выведен из требований Третьего пакета, потому что все инвестиции были сделаны до того, как одобрили этот документ, - отметил министр, напомнив, кто виноват в этом.

- США этого не скрывают, они прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы, - рассказал Лавров. - Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере, понизить нашу взаимозависимость, Москве и Брюсселю необходимо избегать политизации газового вопроса.

«СПУТНИК-V» СКОРО ПРИЗНАЮТ В ЕВРОПЕ

Одной из насущных тем в отношениях России и ЕС остается борьба с коронавирусом, прежде всего – признание вакцин.

- Мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации «Спутника-V», и работа у нас уже достаточно продвинулась, - рассказал Лавров, добавивший, что стороны сейчас «находятся на этапе так называемой постепенной экспертизы».

- Важно решать вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.