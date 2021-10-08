Евгений Додолев: «Семнадцать мгновений весны» - это сказка. Штирлиц - сказочный персонаж»

Евгений Додолев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В день рождения Юлиана Семёнова (8 октября) о нём вспоминает известный российский журналист Евгений Додолев который дружил с «отцом Штирлица». В конце 80-ых они вместе создавали бюллетень «Совершенно секретно».

БЫЛО МНОГО ХЕЙТЕРОВ

- Некоторые к нему (Ю.Семёнову – Ред.) относились очень настороженно. И условно говоря, не верили в какие-то его порывы. Потому что он был в хорошем смысле понтарь. Он любил производить впечатление.

Я же его просто обожал. Он был для меня образец для подражания, хотя я бы не смог воспроизвести ни его модель поведения, не было у меня такой невообразимой работоспособности, как у него. Но он был наставником. Я бы рискнул даже сказать, он был мне отцом в профессиональном отношении. Он идеальный руководитель СМИ. И человек потрясающий. Он - уникальный персонаж. Юлиан Семёнов сумел преуспеть в системе, находясь вне этой системы. В СССР для того, чтобы преуспеть и сделать карьеру, надо быть партийным человеком. Он не был членом КПСС. Он не сотрудничал с властью. Это потрясающий талант.

Говорят, что он сотрудничал со спецслужбами. Я готов это допустить. Он абсолютно спокойно относился к этим слухам. В шутку называл себя генералом госбезопасности. Он не скрывал, что общался с Юрием Владимировичем Андроповым в бытность того главой Комитета госбезопасности.

А к главе КГБ Владимиру Александровичу Крючкову мы ездили вместе.

Как мне однажды сказал Кирилл Эмильевич Разлогов (знаменитый российский киновед, скончавшийся 26 сентября этого года – Ред.), каждый крупный советский деятель культуры, который выезжал за границу, конечно же, общался с чекистами. И наверняка выполнял какие-то их поручения: с кем-то встретиться, что-то передать.

При всём при том Юлиан Семёнов был сам по себе, что многих раздражало, вызывало зависть. У него было очень много завистников. Как бы сейчас сказали – хейтеров .

8 октября 2021 года писателю Юлиану Семёнову исполнилось бы 90 лет. Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС

О ШТИРЛИЦЕ

- Что же касается ,успеха Штирлица, то есть основного его героя – Максима Исаева, то я позволю себе воспроизвести тезис того же Кирилла Разлогова, который считал, что «Семнадцать мгновений весны» - это сказка. Штирлиц - сказочный персонаж. Но этот персонаж, отпечатавший не только Путина, но и многих других молодых людей, которые пошли в разведку или в спецслужбы, будучи вдохновленными этим литературным героем.

О ВЕРСИИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ СЕМЁНОВА

- Его смерть могла быть связана с расследованием вывода за рубеж так называемого золота партии. Известно, что огромные средства были выведены из страны накануне развала Советского Союза. Возможно, к этому имели отношение люди из спецслужб. Многие, кто занимались расследованием этой темы, погибли. Думаю, Юлиан Семёнов подобрался очень близко к следам вывода этих денег.

О ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ

- Не готов судить, давать оценку тому, насколько «ТАСС уполномочен заявить» или «Семнадцать мгновений весны» великое литературное произведение. В этом не специалист. Семёнов, бесспорно, великий человек, который перепахал культурологический ландшафт Советского Союза. Образ Штирлица очень сильно, как сейчас бы сказали, зашел. Юлиан Семёнов как-то угадал, или вычислил, или сочинил то, что было нужно народу.

Но мне он был интересен как человек, создавший… Юлиана Семёнова, то есть человек, создавший вот такую биографию. Как организатор первого частного издания, которое еще в советское время стало выходить. Я про наш бюллетень «Совершенно секретно». Материалы, которые там печатались, не были прям вот какими-то совершенно сенсационными. Но они воспринимались как сенсация за счет магии имени Юлиана Семёнова.

Журналист он был очень крепкий. Статьи там печатались очень резонансные. Но в Советском Союзе в перестроечное время было легко прослыть разоблачителем. Потому что до этого все было запрещено. С ослаблением цензуры любое новое слово или явление воспринимались так: вау, надо же, оказывается, так можно было.

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