Пять ярких фраз Дмитрия Муратова, говорящих о нем не меньше, чем Нобелевская премия

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Фото: REUTERS

Главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова нельзя назвать главным оратором российской современности. Есть люди и публичнее, и красноречивее лауреата Нобелевской премии мира 2021 года. Но не надо думать, будто журналисту нечего сказать - мы вспомнили самые яркие его заявления.

КРИТИКАМ ВЕНЕДИКТОВА ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Но никто не может упрекнуть Венедиктова в бесчестии и манипуляциях. Он действовал по убеждениям, да, как танк.

ОТВЕТ ЛЕОНИДУ ВОЛКОВУ ИЗ ФБК* НА КРИТИКУ ВЫБОРОВ

Леонид Михайлович, у меня одна просьба: уберите кавычки с моей цитаты. Я этого никогда не говорил. Не дурите читателей. Просто уберите кавычки. А я как поборник свобод человека, безусловно, поддерживаю ваше неотъемлемое право поблевать.

ПРО МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ ГОЛУНОВА ПОСЛЕ ПОДБРОСА НАРКОТИКОВ

Один из врачей 71-ой, замечательный профессионал, человек, которого я знаю много лет, но в больнице встретил абсолютно случайно, заметил: «Мы врачи, а не судьи, привезли к нам — будем лечить и обследовать. Гиппократ ничего нам другого не велел». И поэтому есть предложение — сказать врачам, (включая Гиппократа, конечно), спасибо. А домыслы засунуть в…

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ЭЛЛЕ ПАМФИЛОВОЙ В ПЕРВУЮ ЧЕЧЕНСКУЮ ВОЙНУ

Она ходила с солдатскими матерями, которые как калики перехожие, в косынках, в тяжелых башмаках искали останки в горах или ходили по басмачам типа Имаева, который рынок заложничества развивал, выпрашивать на любых условиях своих детей. Жила с ними в разных избах.

Элла Памфилова тогда (я даже не постесняюсь Ахматову процитировать), она «была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». Она была там.

Она там для меня любой тест свой уже давным-давно прошла.

ОТВЕТ БАСТРЫКИНУ ПОСЛЕ ССОРЫ СК И НОВОЙ ГАЗЕТЫ

Нас, журналистов, тоже захлестывают чувства, когда мы ежедневно имеем дело с людскими бедами, слезами, беспомощностью перед грубой или равнодушной силой. Такое выяснение отношений бывает — в плюс. И мы от такого выяснения отношений не уходим. Как заметил однажды Кеннеди, лучше встреча в верхах, чем встреча в пропасти. *ФБК - Фонд борьбы с коррупцией - организация признанна экстремистской и запрещена в РФ

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