Миллиард гривен за свободу выходить из дома. Медведчуку назвали цену

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отношении главы ОПЗЖ Виктора Медведчука на Украине возбудили новое уголовное дело. Теперь его обвиняют не только в госизмене, как и по предыдущему делу, но и в пособничестве террористам.

Лидеру крупнейшей оппозиционной партии Украины Виктору Медведчуку уже 11 октября объявят новое подозрение по новому уголовному делу, якобы он мешал Киеву закупать уголь в Южной Африке и организовал поставки угля из ЛДНР (по киевской терминологии – ОРДЛО), причем в сговоре с высшим руководством страны.

- По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР, - сообщил глава СБУ Иван Баканов, тот самый, который являлся хозяином траста офшорных компаний Зеленского. - Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

Среди прочего, прозвучал прозрачный намек на то, что к сговору, а значит, и к содействию террористам причастны Петр Порошенко и бывшая на тот момент главой Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. Так или иначе, но генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уже сообщила, что её ведомство выйдет с ходатайством об аресте Медведчука и заключении его под стражу, либо освобождении под залог в сумме 1 миллиард гривен.

Позвольте, это ведь тот самый Медведчук, который ранее договорился с Путиным о поставке Украине природного газа по фиксированной цене 175 долларов за тысячу кубометров! По-хорошему, ему сейчас бы надо давать звание героя Украины, а судить за госизмену тех, кто довел до того, что Украина покупает сейчас газ на спотовом рынке по каким-то космическим запредельным ценам. Причем, даже за отобранный из транзитной трубы природный газ. Поскольку никакого долгосрочного контракта у Украины даже на виртуальный реверс ни с одной страной нет, она оплачивает "демократический" газ по рыночным ценам. На все заклинания, что в ПХГ Украины достаточно закачанных запасов, это для народных украинских масс в широких шароварах.

Во-первых, порядка 6 млрд. кубов не могут быть из них выкачаны, поскольку обеспечивают давление для транзита. Во-вторых еще значительная часть принадлежит не Украине, а странам Запада. И, наконец, большая часть ПХГ расположена на Западной Украине, а это значит, что обеспечить доставку даже принадлежащих Незалежной объемов газа в центральные и восточные регионы физически невозможно. Неслучайно, на Украине уже начался отбор газа из ПХГ, хотя до настоящего отопительного сезона еще очень далеко.

Впрочем, к истории с обвинениями Медведчука это все имеет весьма опосредованное отношение. Здесь же интереснее два момента. Готовность украинской власти выпускать пособника (по ее мнению) террористов под залог. Да, понятно, денег очень хочется, а от одного названия суммы (один миллиард - !) кто-нибудь может и в обморок упасть, представив эти деньги в собственном схроне. Представьте себе, что в Москве предложили бы отпустить Шамиля Басаева под залог миллиарда рублей! А на Украине так, оказывается, можно.

Ну и самое интересное – почему новое уголовное и почему именно сейчас? И тут все очень просто. Достаточно вспомнить, что Медведчук уже обвиняется в "государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму" (это при том, что Медведчук является самым настоящим украинским националистом, может быть, более умеренным, но в любом случае, в нем столько же "пророссийскости", сколько в перемудрившем самого себя Януковиче). Откровенно слабое обвинение, тем не менее, не помешало Киевскому суду отправить Медведчука под домашний арест, обязав носить электронный браслет. Срок домашнего ареста Медведчука истекает уже 18-го октября, и продлить его нет никакой законной возможности. Но это, если рассуждать в реалиях уже возбужденного дела. Следствие по которому не продвинулось в доказательстве обвинения ни на шаг. А вот ежели возбудить новое уголовное дело, да по новому обвинению, то можно назначить новый домашний арест со сроком до полугода.

А там, как говорится, или ишак, или падишах, но кто-то изменит статус своего пребывания под Луной. Что ни говори, а украинец все же ой какой хитрый. Правда, не очень умный. Был бы умный, цена на газ сейчас бы составляла, максимум, те самые 14,7 гривны, что было в июле, а не 54 гривны, как сейчас. Но это если все делать, как хотел все тот же Медведчук. И, знаете, что самое интересное? Население Незалежной с радостью и пониманием встретит новый арест Медведчука и уголовное дело против него, примирится и с новыми тарифами. Потому что ему популярно объяснят, что это все делается, чтобы Путин не напал. Потому как если будет дешевый газ и работать промышленность, то Путин обязательно нападет, дабы завладеть таким лакомым кусочком. А при дорогом газе он этого не будет делать. Он же не дурак по таким тарифам такие деньги за газ платить.

И ничего против такого умозаключения не возразить. Прекрасная и свободная от здравого смысла и голоса разума украинская логика.

P.S. Осталось только найти какую-нибудь разрушенную часовню 14-го века, чтобы на ее развалинах… Дальше сами понимаете.