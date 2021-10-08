Почему четвертая волна эпидемии в России мощнее всех предыдущих и что нас ждет дальше, рассказала профессор-инфекционист

Заболеваемость ковидом в нашей стране достигла максимума с начала года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость ковидом в нашей стране достигла максимума с начала года. За последние сутки, к утру 7 октября, в России зарегистрировано 27 550 случаев коронавируса. Уровень смертности при этом аномальный - такого и близко не было за все время эпидемии: уже который день ежесуточно погибает больше 900 человек.

Почему четвертая волна атаки инфекции оказалась мощнее всех предыдущих и что ждет нас дальше? С этого вопроса мы начали очередной выпуск программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда». Гостем редакции стала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ирина Шестакова.

«ЭТО БЫЛО ПРЕДСКАЗУЕМО»

- Эпидситуация сейчас сложная, развивается достаточно стремительно, но на самом деле все это было предсказуемо, - считает эксперт. - После максимального подъема заболеваемости 24 декабря 2020 года, когда мы вышли на более чем 29 тысяч новых случаев коронавируса за сутки, постепенно пошел спад. И он был значительным: примерно до 7,5 тысяч случаев в сутки.

А в этот раз после июльского подъема (его связывают главным образом с приходом и широким распространением агрессивного Дельта-штамма. - Ред.) спад был не таким заметным. Суточная заболеваемость осталась на уровне плюс-минус 18 тысяч.

Получилось, что у нас в стране достаточно большое количество людей, которые заразились, могут быть источником инфекций для других, не были вакцинированы либо вовремя ревакцинированы, либо не болели вообще, перечисляет kp.ru Ирина Шестакова. При этом народ начал возвращаться из отпусков, из-за похолодания мы стали больше находиться в людных замкнутых помещениях. Плюс дети пошли в школы и сады, а подрастающее поколение у нас пока не вакцинируют совсем.

- Естественно, дети, вернувшиеся с летних каникул, начали активно контактировать со взрослыми. В том числе, с родственниками в возрасте 65+, бабушками и дедушками, - продолжает врач. - А среди этой возрастной группы доля привитых по последним данным, озвученным на заседании Координационного совета при правительстве, около 40,5%. Понятно, что вирус попал в очень благодатную среду. Пожилые пациенты, зачастую с сопутствующими патологиями, болеют тяжело, и у них самый высокий процент летальности. Поэтому, как только вирус разошелся среди них, мы получили то, что видим сейчас.

«У ИНФЕКЦИОНИСТОВ НЕТ ОДНОЙ РУКИ, А ВТОРАЯ НАПОЛОВИНУ АМПУТИРОВАНА»

- Если вы посмотрите на борьбу с ковидом глазами инфекциониста, то картина будет такая. У нас нет противовирусного препарата с доказанной высокой эффективностью. Я не могу дать больному «золотую» таблетку, которая прервет инфекционный процесс, чтобы он не привел к осложнениям и смерти. Значит, у меня как у врача уже нет левой руки, - поясняет доктор Шестакова. - Правая рука - это вакцинация, которой нужно по максимуму охватить группы населения с серьезными факторами риска и высокой летальностью (пожилые, люди с хроническими заболеваниями).

Но при нынешней доле вакцинированных в России оказывается, что и вторая рука у инфекциониста наполовину ампутирована, сетует эксперт.

- Еще в начале эпидемии ученые с помощью математического моделирования вычислили: как может развиваться вирусная инфекция с определенным индексом репродукции. То есть показателем, сколько здоровых людей вокруг заражает один больной человек. В том числе смоделировали, что изменяется, если на каком-то этапе эпидпроцесса начинается вакцинация, - рассказывает Ирина Шестакова. - При индексе репродукции 2,5 (когда на одного инфицированного приходится в среднем два с половиной зараженных им) охват вакцинацией 50% населения снижает заболеваемость, по расчетам, только на 27%.

То есть показатели снижаются всего лишь на треть. Это очень мало, подчеркивает профессор. А у нас уровень вакцинации, как известно, и до 50% не дотягивает...

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С ревакцинацией тоже проблемы

Массовая кампания по вакцинации от коронавируса стартовала у нас в начале декабря прошлого года, напоминает доктор Шестакова. У части привитых на первых этапах иммунная система уже не дает должной защиты от ковида, им обязательно нужна ревакцинация. По рекомендациям Минздрава - через 6 месяцев после предыдущей прививки.

- По официальным данным на сегодня ревакцинировано около 1,5 млн. человек. А нуждаются в этом порядка 7 миллионов, - поясняет врач.

Люди, не прошедшие вовремя повторный курс вакцинации, тоже оказываются уязвимы для вируса и пополняют ряды заболевших, в том числе, с тяжелыми осложнениями, подчеркивают эксперты.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Пробивает любую броню - чем спасаться?

- Коронавирусная инфекция относится к так называемым пробивным - она «пробивает» иммунную защиту даже у вакцинированных. По данным международных публикаций у человека, зараженного Дельта-штаммом, концентрация вируса в верхних дыхательных путях может быть в 1 200 раз выше, чем при первоначальном уханьском штамме, - рассказывает Ирина Шестакова. - Однако среди пациентов реанимаций доля тяжело болеющих и умирающих вакцинированных людей очень мала, менее 1%.

Есть несколько стран, опыт которых подтверждает: чем больше количество привитых, тем ниже смертность от коронавируса. Кроме Израиля, который у всех на слуху, не менее яркий пример - Турция, отмечает профессор Шестакова.

- Мы любим там отдыхать, в Турцию приезжает много туристов, и они привозят вирус из разных стран. Турки привили 57% своего населения, а как только этим летом у них случился подъем заболеваемости, дополнительно вакцинировали 14%. Сейчас летальность в стране на уровне 0,86%. В то время как в России за последние четыре недели летальность среди выявленных больных с ковидом составила 3,93%.

- Ирина Викторовна, за последнее время появилось несколько научных публикаций о том, что Дельта-штамм очень эффективно передается по воздуху. И у многих встает вопрос: в какой степени от заражения защищают маски, которые советуют носить, в том числе, вакцинированным?

- Я слежу за научными данными, которые появляются в разных странах мира. И сама работаю с большим количеством пациентов. У меня в сумке всегда лежит минимум 20 медицинских масок. Если я снимаю маску - например, когда выхожу из магазина, то убираю ее (чтобы потом выбросить в герметичном пакете. - Ред.) и никогда второй раз не надену. Нельзя положить маску в карман, а потом заново достать и надеть ее! Возбудители инфекции окажутся у вас на руках, которыми вы будете дотрагиваться до носа, рта, слизистых глаз.

Поэтому, если вы уже сняли медицинскую маску, ее надо утилизировать и в следующий раз надевать новую. У нас же абсолютное большинство населения это правило не соблюдают (не говоря уже о том, что носят маски на подбородке), поэтому говорить об эффективной защите от коронавируса не приходится, разводит руками эксперт.

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