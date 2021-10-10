Как на нас влияет метеозависимость и можно ли не подчиняться колебаниям температуры и давления

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Осенью мы все начинаем жаловаться на плохое самочувствие из-за погоды. И все вдруг становятся метеозависимыми. По крайне мере на словах. Есть ли это на самом деле или мы все придумываем?

По статистике, каждый третий человек в мире сталкивается с метеозависимостью. И с наступлением осени у многих людей, действительно, ухудшается общее самочувствие, обостряются хронические заболевания, появляются апатия, сонливость, частые головные боли. О том, как распознать метеозависимость и избавиться от неприятных симптомов, рассказывает врач-терапевт Клиники Инновационных Технологий в Куркино Дарья Овчинникова.

Самые частые проявления метеозависимости: 5 основных реакций организма

- Метеозависимость – не заболевание, а индивидуальная реакция организма на перемену погоды, - объясняет kp.ru эксперт. - У человека может быть небольшое ухудшение самочувствия или серьезные обострения хронических заболеваний.

Чаще всего проявляются такие реакции на перепады погоды или ее резкие изменения:

1. Осень и зима: реакции нервной системы.

Ухудшение настроения в ответ на изменение погоды – одно из проявлений метеозависимости Количество солнечных дней непосредственно влияет на гормональный фон и психоэмоциональное состояние. Для метеозависимого человека серое небо и моросящий дождь могут стать причиной апатии, повышенной раздражительности и даже депрессии.

2. Весна: реакции органов дыхания.

У пациентов, страдающих аллергией и бронхиальной астмой, с началом сезона цветения появляются поллиноз (чихание, слезотечение и др. проявления), одышка, затрудненное дыхание, бронхоспазмы. У людей со сниженным иммунитетом в осенне-зимний период часто возникает насморк как реакция на переохлаждение слизистой оболочки носа.

3. Лето: реакции сердечно-сосудистой системы.

Летом аномальная жара и влажность создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Организм пытается охладиться и запускает механизмы терморегуляции. Усиленное потоотделение может привести к снижению объема циркулирующей крови, что, в свою очередь, уменьшает поступление кислорода к головному мозгу. В результате появляются головные боли, скачки давления, учащенное сердцебиение и даже обмороки. Это может вызвать более серьезные проблемы: инфаркт или стенокардию.

4. Смена климата: реакции кожи.

При резком перепаде температуры (что не редкость именно осенью) могут появиться зуд, покраснения и сухость кожи, а также волдыри. Это тоже одна из форм метеозависимости, которую называют аллергическим дерматозом или температурной крапивницей. Существует два вида температурной крапивницы: холодовая и тепловая. Первая является ответом организма на низкие температуры, вторая – на высокие.

5. Резкий контраст давления: реакции опорно-двигательного аппарата.

Боль и дискомфорт в мышцах и суставах – тоже довольно частое проявление метеозависимости, особенно у людей, перенесших травмы и операции или имеющих заболевания суставов и связок. Это объясняется переменами атмосферного давления и, как следствие, ухудшением кровоснабжения тканей. Понижение температуры также может стать причиной болезненных ощущений, поскольку переохлаждение часто служит пусковым механизмом воспалительного процесса.

В ближайшие дни атмосферное давление как раз будет падать с пиковых, почти рекордных величин, на которых оно держалось последнюю неделю. Поэтому многих из нас ждут не самые приятные времена.

Почему организм реагирует на погоду?

Казалось бы уже все понятно, метеозависимость — это индивидуальная реакция организма. Но не все так просто. Есть факторы, которые ее провоцируют:

* Хронические заболевания.

Смена погодных условий может повлиять на работу внутренних органов и вызвать заметное ухудшение самочувствия, если у человека уже есть ряд заболеваний. К примеру, на колебания атмосферного давления чаще всего реагируют пациенты с артериальной гипертонией, диабетом, онкобольные.

* Плохая экология.

Загазованный воздух, некачественные вода и продукты питания создают дополнительную нагрузку на иммунную систему, ослабляют организм и делают его более чувствительным к внешним явлениям.

* Образ жизни.

Дефицит движения, нарушение режима сна, неправильное питание, вредные привычки негативно влияют на весь организм, снижают его защитные функции и часто становятся причинами развития хронических патологий.

* Идеальные условия.

Как это ни странно, комфортная атмосфера, которая поддерживается в помещении с помощью кондиционеров, увлажнителей воздуха и другой климатической техники, заметно ухудшает адаптивные свойства организма. К тому же, при неправильной эксплуатации той техники, в них могут размножаться вредные микроорганизмы, которые тоже влияют на органы дыхания.

Как вырваться из зависимости?

Вы скажете — переехать в страну с ровным климатом? Доля правды тут есть. Но на самом деле метеозависимость более глубокое понятие, чем просто реакция на погоду.

Что же нужно сделать, чтобы перестать мучится от перепадов внешнего давления?

1. Своевременно лечить всех имеющиеся заболевания.

Это первое правило для тех, кто устал зависеть от капризов природы и хочет повысить устойчивость организма. Если у вас, на первый взгляд, нет никаких заболеваний, но изменения погоды вызывают дискомфорт, стоит пройти медицинское обследование.

2. Активный образ жизни.

Регулярные физические нагрузки улучшают работу всех органов и систем, укрепляют мышцы, суставы и связки, стимулируют кровообращение и насыщают ткани кислородом. Организм человека, с удовольствием занимающегося спортом, намного успешнее справляется с негативными внешними явлениями, в том числе с климатическими изменениями. К тому же спорт способен вызвать выплеск эндорфинов, а гормоны радости необходимы не только для настроения, но и для здоровья.

3. Полноценный сон.

Продолжительность, а особенно глубина сна влияют на обменные процессы в организме, определяют качество работы нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. Именно во сне происходят процессы обновления и восстановления на клеточном уровне. У людей, которые спят не менее 8 часов в сутки, более крепкий иммунитет, а также они меньше подвержены влиянию таких факторов, как погода или сезонные инфекции.

4. Здоровое питание.

Следите за качеством воды и продуктов, старайтесь готовить сами, а не покупать готовые блюда. Не забывайте, что рацион должен быть сбалансирован и включать все компоненты, необходимые для полноценного питания и правильной работы организма: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, ненасыщенные жирные кислоты. Такое меню поддерживает здоровье микрофлоры кишечника, которая является важной частью иммунной системы.

И постарайтесь в межсезонье сократить потребление алкоголя, который способен подорвать защитные силы организма не хуже самых резких климатических изменений.