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В мире9 октября 2021 8:09

Британцы боятся остаться без туалетной бумаги из-за высоких затрат

Производители винят во всем Россию
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Рост затрат на производство, вызванный удорожанием цен на газ, уже влияет на увеличение стоимости туалетной бумаги

Рост затрат на производство, вызванный удорожанием цен на газ, уже влияет на увеличение стоимости туалетной бумаги

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Резкий рост цен на природный газ предоставит британцам возможность узнать – что такое дефицит одного из самого важных товаров первой необходимости – туалетной бумаги.

Гендиректор британской Конфедерации бумажной промышленности Эндрю Лардж заявил, что рост затрат на производство, вызванный удорожанием цен на газ, уже влияет на увеличение стоимости широкого спектра целлюлозной продукции – от пищевой упаковки до туалетной бумаги. Производители могут либо сократить их производство, либо вообще отказаться от него ввиду невысокой прибыльности и резко возросших транспортных расходов.

Сейчас почти каждый десятый британской бизнес вынужден поднять цены на производимые товары из-за резкого роста цен на газ и электричество, пишет DailyMail. Местные СМИ, уверены, что во всем этом виновата Россия, отказывающаяся нарастить добычу природного газа и его экспорт в Западную Европу.

Аналитики прогнозируют, что рост цен на электроэнергию ударит по простым британцам не только за счет повышения цен на товары и услуги, но и резким увеличением счетов за коммунальные услуги, включая отопление и горячую воду.

В похожей ситуации находятся и американцы: одна из самых крупных сетей магазинов в США Costco объявила, что лимитирует продажу в одни руки таких товаров, как туалетная бумага, бутилированная вода и чистящие средства. В Америке проблемы с утолением жажды и чистотой связывают не с Россией, а с пандемией COVID-19 и нарушением цепочек поставок.

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