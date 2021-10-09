Британцы боятся остаться без туалетной бумаги из-за высоких затрат

Рост затрат на производство, вызванный удорожанием цен на газ, уже влияет на увеличение стоимости туалетной бумаги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Резкий рост цен на природный газ предоставит британцам возможность узнать – что такое дефицит одного из самого важных товаров первой необходимости – туалетной бумаги.

Гендиректор британской Конфедерации бумажной промышленности Эндрю Лардж заявил, что рост затрат на производство, вызванный удорожанием цен на газ, уже влияет на увеличение стоимости широкого спектра целлюлозной продукции – от пищевой упаковки до туалетной бумаги. Производители могут либо сократить их производство, либо вообще отказаться от него ввиду невысокой прибыльности и резко возросших транспортных расходов.

Сейчас почти каждый десятый британской бизнес вынужден поднять цены на производимые товары из-за резкого роста цен на газ и электричество, пишет DailyMail. Местные СМИ, уверены, что во всем этом виновата Россия, отказывающаяся нарастить добычу природного газа и его экспорт в Западную Европу.

Аналитики прогнозируют, что рост цен на электроэнергию ударит по простым британцам не только за счет повышения цен на товары и услуги, но и резким увеличением счетов за коммунальные услуги, включая отопление и горячую воду.

В похожей ситуации находятся и американцы: одна из самых крупных сетей магазинов в США Costco объявила, что лимитирует продажу в одни руки таких товаров, как туалетная бумага, бутилированная вода и чистящие средства. В Америке проблемы с утолением жажды и чистотой связывают не с Россией, а с пандемией COVID-19 и нарушением цепочек поставок.