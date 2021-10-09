Актера Валерия Гаркалина подключили к ЭКМО

Валерия Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского актера Валерия Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО (Экстракорпоральной мембранной оксигенации). Об этом сообщил источник kp.ru.

Как рассказал собеседник издания, артист одновременно подключен и к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У актера на 85 процентов поражено правое легкое и на 75 процентов левое.

Ранее появилась информация, что госпитализированного с коронавирусной инфекцией в Коммунарку Гаркалина перевели в реанимацию. Сообщалось, что Валерий находится в критическом состоянии. Минувшей ночью у народного артиста резко упал уровень сатурации. За несколько дней его легкие оказались поражены на 75%. При госпитализации 2 октября этот показатель составлял 25%.

За последние несколько лет актер несколько раз попадал в больницы. У Гаркалина серьезные проблемы с сердцем, которые усугубляются из-за любви артиста к алкоголю.

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