Парламентарии Украины принимают личные меры безопасности, боясь, что их отравят прямо в Верховной раде

Поляков, никогда не жаловавшийся на здоровье, был найден мертвым в такси

Смерть депутата Верховной рады Украины Антона Полякова наделала на Украине много шума. Молодой человек 33-х лет, никогда не жаловавшийся на здоровье, был найден мертвым в такси, а все попытки врачей реанимировать его не увенчались успехом. Следствие практически моментально отрапортовало о естественных причинах летального исхода, сердце, мол, острая коронарная недостаточность. Но многие заподозрили во всем этом неладное. Ведь буквально за три дня до скоропостижной кончины Поляков на ТВ рассказывал, как депутатам фракции "Слуга народа" раздавали в туалете парламента деньги за правильное голосование по "важным" вопросам. А ранее его изгнали из фракции за несогласие с генеральной линией партии Зеленского.

Не менее интересным стал тот факт, что также рассказывавшая о взятках парламентариям в Верховной раде депутат Анна Скороход, исключенная из той же фракции вместе с Поляковым, потеряла сознание прямо в одном из кабинетов Верховной рады, и ее увезла "Скорая".

Эти трагические "совпадения" не только поставили под сомнение официальную версию смерти Полякова, но и заставили некоторых депутатов всерьез запутаться о личной безопасности. Причем, более всего их заботит, как избежать отравления на месте работы, прямо в стенах парламента. Примечательно, что наибольшую обеспокоенность выказывают не представители так называемых оппозиционных партий, а члены "Слуги народа". По всей видимости, боятся наказания за ослушание, реальное или мнимое.

Так, журналисты в Раде засняли переписку депутата ВРУ от "Слуги народа" Евгения Брагара с некоей Татьяной - женщиной, явно близкой парламентарию, опасающемуся, как следует из переписки, отравления.

- Пить только из запечатанной бутылки, - рекомендует она депутату. – А лучше в магазине купить бутылку воды и ходить с ней.

- Именно, - соглашается он.

- Чай можно пить в офисе – набираешь в кране вода в чайник, закипело и при тебе заваривается чай – это сто процентная безопасность, - продолжает поучать она.

Ну да. Это все говорят, - снова поддерживает Татьяну депутат.

- Вареное яйцо в шкарлупе – безопасно в любом случае, - резюмирует она (примечательно, что вся переписка идет не на мове, а на "языке агрессора", которым, как мы имеем возможность убедиться собеседники уже начинают владеть с некими огрехами).

Полумеры это всё, господа, всего лишь полумеры. Чтобы обезопасить себя полностью от отравлений, продукты надо перед употреблением проверять на помощниках. Или же нанять специального дегустатора пищи, как это было у восточных тиранов и римских цезарей. Но где гарантии, что вражеские или, что более вероятно, дружеские (ведь и Поляков, и Скороход выросли из "слуг народа" и беспокойство о своем здоровье проявляет депутат этой же правящей партии) не намажут каким-нибудь ядом айфон, дверную ручку в кабинете или не отравят что-либо ещё.

А потому, наверное, следует слепо следовать року и кушать вареное яйцо. Можно и вместе со "шкарлупой". Даже лучше вместе с ней. Поскольку в ней много кальция, а он, как говорят, полезен для мозга.

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