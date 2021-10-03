Наглость привокзальной побирушки: Зеленский, сам того не ведая, нашел самый подходящий для Украины образ

В принципе, ничего нового Владимир Зеленский не показал. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский навестил фракцию своей партии, выехавшую на Западную Украину на отдых и обучение в санаторий в Трускавце и взбодрил парламентариев. Он оценил свою деятельность на "семь - восемь баллов по 12-балльной шкале", а работу фракции "Слуга народа" в парламенте на "троечку с плюсом по пятибалльной". Почему разные шкалы президент расшифровывать не стал, зато посоветовал парламентариям сконцентрироваться на том, чтобы запустить реформы на Украине в "турбо-режиме", потому что нынешний его не удовлетворяет. И посоветовал брать пример с того, как ведет себя Незалежная на арене международных отношений, объяснив, что на Украине сейчас делается "много, но мало", потому что у Украины нет времени покорно ждать, когда ее куда-то примут. А Киеву по-прежнему очень хочется стать членом НАТО и войти в Европу.

- Много, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "Давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед, - рассказал Зеленский свое видение. По его словам можно составить себе представление, будто Украина стала таким слоном, которому тесно в посудной лавке, а не является моськой вроде чихуа-хуа, злобно нападающей на не могущий дать сдачи веник, чем и является в действительности.

Оставим в стороне "мощность" Незалежной, но вот что касается "наглости" в сфере международных отношений, да еще без всяких кавычек, в этом с Зеленским можно согласиться. Не просто наглость, а еще и назойливость, свойственные самым отмороженным привокзальным побирушкам – трудно найти более подходящий для современной Украины образ.

Разве не наглость просить у США 277 миллиардов долларов на программы, которых никто в глаза не видел? Разве не наглость попрошайничать в стиле Паниковского "дяденька, дай миллиард", навязываясь с этими просьбами ко всем, угодливо заглядывая в глаза, и шипя проклятиями при отказах?

В принципе, ничего нового Зеленский не показал. Ограниченным людям и даже политикам свойственно путать тупость с силой и мощью, а продуманную дерзость с наглостью. Тем более, если они не способны на первое, и им приходится довольствоваться понятиями из второго ряда. Только не стоит полагать, что остальной мир воспримет это как "шаги Украины вперед". Тем более, что турбо-режим в условиях жесткой турбулентности, в которой находится Незалежная вполне способен перевести ее в крутое и последнее пике. И тогда останется лишь утешаться банальным присловьем, что "нахальство – второе счастье". Особенно, когда первое утрачено.

Как говорилось во времена моей молодости про Россию, "она стояла на самом краю пропасти, но с того времени сделала большой шаг вперед". Только вот Россия этот шаг в действительности сделала, отойдя от пропасти, а Украина при Зеленском и его предшественнике – в противоположную сторону.

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