Несостоявшаяся невестка Олега Табакова показала его единственного красавца-внука, живущего за границей

Актер Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До недавнего времени все внуки Олега Табакова жили в Европе, и лишь малышка Мия, которая появилась на свет в прошлом году, исправила эту несправедливость. Девочка стала пятой внучкой прославленного артиста, а вот внук у Олега Павловича всего один.

30-летний Никита давно обосновался в Лондоне, занимается бизнесом. Он человек непубличный, не мелькает в прессе и не сидит в соцсетях: широкая публика познакомилась с парнем несколько лет назад, когда он появился в эфире одного из российских ток-шоу. Фирменная табаковская улыбка, ироничный взгляд - наследник как две капли воды оказался похож на своего знаменитого деда в молодости. А на днях свежее фото Никиты появилось в Инстаграме его матери, актрисы Екатерины Семеновой: парень заметно возмужал, но не растерял сходства с Олегом Павловичем.

Никита Табаков (крайний слева) с бабушкой, дедушкой, мамой и сестрой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Говорят, сам Табаков души не чаял в первом внуке. Однако, от его сына Екатерина Семенова так и не получила предложение руки и сердца. Когда 29-летний Антон Табаков начал ухаживать за юной Катей, ей было всего 17. Через два года влюбленные стали жить вместе, но от Олега Павловича, который был ректором Семеновой, до последнего скрывали свои отношения. Когда личное знакомство все же состоялось, Олег Табаков отреагировал абсолютно спокойно. Единственное, что его волновало, - вопрос о наследниках.

- Антону в тот момент был 31 год. По сегодняшним меркам - мальчишка. А тогда казалось, что он старородящий отец, детей не было, его постоянно от чего-то лечили: нет детей, значит, есть какая-то проблема, - вспоминала потом в интервью актриса.

Самой Семеновой врачи ставили диагноз "бесплодие", тем не менее, в 19 лет она забеременела. Но счастливый жених с предложением не спешил...

- Однажды я сказала Антону: "Если ты на мне не женишься, я выйду замуж за другого". Но он ответил, что у него нет места в паспорте: там уже было четыре штампа - "женат, развод", "женат, развод". Так из-за глупости мы и разошлись. Слава богу, сохранили прекрасные отношения - я до сих пор считаю его своим любимым родственником, - признавалась актриса.

В начале 90-х Табаков-младший платил алименты на сына... окорочками. Но потом ресторанный бизнес пошел в гору, и отец смог обеспечить сыну безбедное будущее. Никита учился в Америке - получил диплом продюсера в Нью-Йоркской школе кино. Работал в брокерской фирме, консультировал по вопросам инвестиций. Актерская профессия молодого человека не заинтересовала, зато под началом отца он попробовал себя в ресторанном деле. Кстати, в России у единственного внука Олега Павловича тоже есть бизнес: четыре года назад Никита Табаков зарегистрировал ИП в сфере разработки программного обеспечения.

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