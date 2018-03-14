Дети Олега Табакова: тяга к актерству передалась всем четверым

СЕГОДНЯ 01:04 2018-03-14T01:34:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Старшие сын и дочь – от первого брака с актрисой Людмилой Крыловой. Вторая жена Марина Зудина тоже родила Табакову сына и дочку, сделав его четырежды отцом в 71 год. Разница в возрасте между его первенцем Антоном и самой младшей Машей - 46 лет. Се ля ви…

АНТОН ТАБАКОВ, 57 ЛЕТ

Профессия: бизнесмен и ресторатор, актер театра и кино.

Личная жизнь: женат в четвертый раз, отец четверых детей.

Антошка - первенец Олега Табакова и Людмилы Крыловой - родился, когда актеры были совсем молодыми. Ему 25, ей 21. Мальчик буквально вырос за кулисами. Учился в престижной школе с внуками Хрущева и Сталина, но на уроках особо не блистал. Зато уже в 7 лет прославился как актер, сыграв Тимура в фильме «Тимур и его команда» по повести Аркадия Гайдара.

Желание сына идти в актеры отец, тем не менее, не одобрял. Но Антон все же окончил ГИТИС, работал в «Современнике» и «Табакерке», сыграл более тридцати ролей в театре и кино. А однажды понял: папа был прав. Чтобы быть актером, надо быть влюбленным в эту профессию, а у него не так. Определенную роль в уходе из профессии сыграл и развод родителей. Около 10 лет сын не общался с отцом, был обижен за то, что бросил первую семью. Но позже их отношения потеплели.

Антон Табаков с женой АнжеликойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Еще в трудные 90-е Антон ради дополнительного заработка занимался рекламой, организовывал разные мероприятия, банкеты. И нашел себя именно в бизнесе, став ресторатором, причем очень успешным. Московские арт-кафе «Пилот», рестораны «Обломов», «Мао», «Кафк», «Антонио», «Лонж Шу», «Штольц», кофейня «Илья Ильич» - это его детища. Причем Антон не просто руководит, но и сам вводит новые блюда в меню, все дегустирует.

От отца Табаков перенял не только актерский и менеджерский таланты, но и невероятное обаяние и любвеобильность.

Сейчас женат в четвертый раз, его жена Анжелика – переводчица, младше на 24 года. Познакомились они в самолете, летевшем из Ниццы в Москву. Вместе уже 15 лет. У пары две дочери-школьницы – Антонина и Мария. Семья уже несколько лет живет в Париже, где Антон купил недвижимость. Сам жил на две страны, но недавно продал рестораны в Москве и тоже переехал во Францию, чтобы больше времени проводить со своими девочками, видеть, как они растут.

Предыдущие браки Табакова распались по разным причинам. Разлад случался и по вине вечно занятого Антона, и по вине его женщин. Так, первая жена Асия ушла от Антона к его другу актеру Михаилу Ефремову, уже будучи беременной, и сама подала на развод. После этой истории друзья перестали общаться. Вторая жена Екатерина Семенова считает, что их брак распался из-за нее. Мол, Антону уже было 34, он хотел семью, дом. А ее больше интересовала карьера. В этом браке родился Никита. С третьей женой Анастасией Чухрай, телеведущей и дочерью кинорежиссера Павла Чухрая, Табаков прожил 12 лет, у них есть дочь Анна. Об обоих старших детях Табаков продолжал заботиться и после разводов.

Екатерина Семенова с сыном Никитой ТабаковымФото: Рамиль ГАЛИ

Никите Табакову 28 лет. Он окончил Нью-Йоркский университет, потом поступил на продюсерский факультет Нью-Йоркской школы кино. Параллельно работал в брокерской фирме. Как и отец, интересуется рестораторским бизнесом и собирался возвращаться в Москву. Так что Антон Табаков очень рассчитывает, что сын продолжит его дело.

Анна ТабаковаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анне Табаковой 18. Девушка с такой богатой кинородословной по обеим линиям оказалась из другого теста. Она учится на пиарщика в британском колледже. У Анны модельная внешность: длинноногая красавица, выше папы на голову. И хотя она пробовала себя в качестве модели, связывать жизнь с подиумом не собирается.

АЛЕКСАНДРА ТАБАКОВА, 51 ГОД

Профессия: актриса.

Личная жизнь: разведена, есть дочь.

Когда Олег Табаков ушел из первой семьи, Саше было 29 лет. Александра окончила Школу-студию МХАТ, подавала большие надежды как актриса. Работала в «Табакерке» у отца, снималась в кино… Многие помнят ее по фильму «Маленькая Вера», где Саша сыграла подружку главной героини. Но бросила все после того, как Табаков развелся с ее мамой. В знак протеста и чтобы не пересекаться с отцом-предателем. С Мариной Зудиной Саша была знакома – они вместе пришли работать в «Табакерку», и это еще больше обостряло обиду. С Олегом Павловичем они не общались вплоть до его смерти. Впрочем, знакомые Александры считают, что ее карьера не сложилась по вине самой Саши: мол, сама нигде работать особо не хотела.

Придя в себя после истории с родителями, Александра вышла замуж за начинающего немецкого актера Яна Йозефа Лиферса (известен по фильму «Достучаться до небес»), уехала к нему в Германию, родила дочь Полину. Но заскучала по Москве, подала на развод и вернулась с дочкой домой. Лиферс исправно платил алименты на дочь и на жену (таковы немецкие законы), так что обе не бедствовали.

Саша Табакова в фильме «Маленькая Вера»

Позже у Табаковой были отношения с актером Андреем Ильиным. Была ведущей на радиостанции, озвучивала детские сказки, вела передачу на телевидении. Но нигде долго не задерживалась. Сейчас сидит без работы. Ни личной жизни, ни друзей. Главный ее смысл – дочка.

Полина с папой Яном Лиферсом вместе снялись в немецкой комедии «Я – босс», когда девочке было 7 летФото: скриншот видео

Полине Лиферс 29. Она очень похожа на маму. Окончила постановочный факультет Школы-студии МХАТ, работает театральным художником, сотрудничает с театром Олега Табакова, учебным театром Школы-студии МХАТ, принимает участие в арт-выставках как художница.

Полина Лиферс стала театральным художникомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПАВЕЛ ТАБАКОВ, 22 ГОДА

Профессия: актер.

Личная жизнь: не женат.

Павел - красивый, утонченный, интеллигентный парень… С детства занимался музыкой. В 12 лет впервые вышел на сцену МХАТа, однако в актеры даже тогда не рвался. Хотел стать бизнесменом, как старший брат Антон, учиться в бизнес-колледже. Однако в выпускном классе вдруг объявил, что будет поступать в театральный, к папе. Олег Павлович отговаривал, уверял, что никаких поблажек ему не будет – не помогло. Павел окончил Московский театральный колледж Табакова. Сейчас играет в театре, снимается в кино. А еще пробует себя в рекламе и модных показах. Сам Джорджио Армани пригласил его представлять свою коллекцию 2016 года.

tabakov_pavel Павел Табаков с отцом

Паша пока не женат. В последнее время встречался с актрисой МХАТ Машей Фоминой. Их даже считали женихом и невестой. Но Марина Зудина развеяла слухи насчет свадьбы.

tabakov_pavel Сам Джорджио Армани пригласил его представлять свою коллекцию 2016 года

МАША ТАБАКОВА, 11 ЛЕТ

Школьница.

Маша родилась, когда ее маме Марине Зудиной был 41 год, а папе – 71. Поздний, горячо любимый ребенок. Марина признавалась, что мечтала родить к юбилею мужа, но дочка решила по-своему. Малышку назвали в честь мамы Олега Табакова, врача- рентгенолога. Маша учится в Британской школе в Москве, в четвертом классе. Открытая, жизнерадостная, общительная – не удивительно, что все ее обожают. Но самыми главными ее «поклонниками» с рождения были папа и брат Паша. Маруся уже сейчас мечтает быть артисткой, а насколько крепко ее желание, покажет время. В любом случае гены актерства унаследовали от отца оба ее старших брата и сестра.

Маруся уже сейчас мечтает быть артисткойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любимые женщины Олега Табакова

Недавно в одном интервью актриса Елена Проклова намекнула, что в юности у нее был роман с Олегом Павловичем. Скорее всего, Проклова не единственная, с кем у популярного и очень талантливого актера, мог случиться роман. Но все это предположения и слухи. Достоверно известно, что в жизни Табакова были две женщины - Людмила Крылова и Марина Зудина. И отношения с ними обсуждала вся театральная Москва (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Неизвестный Табаков: с чего начиналась карьера большого артиста

12 марта не стало Олега Табакова - актера театра и кино, режиссера, педагога, народного артиста СССР. Он скончался после долгой болезни в возрасте 82-х лет. «Комсомолка» собрала неизвестные факты и архивные фотографии из детства и юности мэтра, которые до сих пор бережно хранятся в саратовском Дворце Пионеров — месте, где Табаков начинал свою актерскую карьеру (подробности)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Кот Матроскин, Николай Ростов, Обломов и другие роли Олега Табакова в фотографиях

Миллионам зрителей Табаков запомнился своими персонажами из фильмов «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Гори, гори, моя звезда». В общей сложности он сыграл более 200 ролей в кино и на театральной сцене, озвучил 27 мультфильмов, среди которых и всеми любимое "Простоквашино". Долгие годы Олег Табаков также являлся художественным руководителем МХТ.

Вспомним все самые лучшие роли выдающегося артиста (подробности)