Кем вырос и на кого похож сын трагически погибшего Андрея Панина

Александр Панин относительно недавно завел аккаунт Фото: Instagram.com

Как пела группа «25/17», хороший Панин — мертвый Панин.

Увы, 6 марта 2013 года при довольно странных обстоятельствах в 50 лет погиб заслуженный артист РФ Андрей Панин.

Однако, как известно, человек жив, пока жива память о нем. И эту память хранят не только фильмы с актером, но и его семья: бывшая жена Наталья Рогожкина и трое детей — Надежда Французова (от первого брака), Александр Панин и Петр Панин.

6 марта 2013 года при довольно странных обстоятельствах в 50 лет погиб заслуженный артист РФ Андрей Панин. Фото: кадр из фильма.

20-летний парень имеет фактурную внешность и чем дальше, тем сильнее напоминает отца: чертами лица, взглядом, даже формой ушей. По понятным причинам, как и многие дети звезд, Саша не ведет активную жизнь в соцсетях. У него есть только «зашифрованная» страничка в инстаграм (там нет указаний на имя и тем более родство с известным папой), что говорит только об одном: парень хочет двигаться самостоятельно, в отличие от, к примеру, Сергея Бондарчука, которого папа Федор Сергеевич очень активно устраивал на учебу, работу (и все-таки пристроил — продюсирует папины же проекты).

Сын Панина имеет фактурную внешность. Фото: Instagram.com

Александр Панин относительно недавно завел аккаунт и поначалу выкладывал туда только живописные фото: архитектура Барселоны, аттракционы Жироны, огни Нового Арбата.

Но позже артистичная натура начала проявляться. Он начал публиковать селфи и даже профессиональные фотосессии. На одном из снимков видно, что прямо на груди себе Панин сделал татуировки горизонтально расположенных ручных часов.

А еще он любит рэп: ходит на концерты модного казахского исполнителя Скриптонита (Адиль Жалелов), цитирует строчки из хип-хоп треков и фотографируется рядом с кофрами для аппаратуры.

С девушками Александр не фотографируется — только с парнями. Иногда даже в кровати. Фото: Instagram.com

С девушками Александр не фотографируется — только с парнями. Иногда даже в кровати.

И, несмотря на то, что в профильном театральном вузе он решил не учиться, в кино все же себя попробовал. Еще в прошлом году, в 19 лет, успешно прошел кастинг в картину Михаила Расходникова («Временные трудности») под странным названием «Недетский дом».

В фильме Панин сыграет беспризорника, воспитанника детского дома, руководит которым герой Ивана Охлобыстина. Картина была доснята в 2020 году и теперь ждет выхода на большие экраны.

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