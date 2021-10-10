К поиску потенциального убийцы американской блогерши подключились пользователи соцсетей со всего мира

В 2020 году Габи рассказала о помолвке со своим бойфрендом Брайаном Лондри Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Популярная американская блогерша Габи Петито отправилась в поездку со своим женихом, но домой парень вернулся один.

Каждым ярким событием своей жизни Габи делилась со своими подписчиками. В соцсетях на ее аккаунты подписано более миллиона человек.

В 2020 году Габи рассказала о помолвке со своим бойфрендом Брайаном Лондри. «Каждый день с тобой – это мечта», - написала тогда она в соцсетях.

Молодые люди планировали отправиться в автопутешествие через всю Америку. И для этого много работали: Габи – помощником фармацевта в аптеке, а ее жених – рабочим в супермаркете. Скопив нужную сумму, в июле этого года они на белом фургоне выехали из родного города.

Но в конце августа Габи пропала. Сначала ее родители не придали этому значения, поскольку в последнем разговоре с матерью девушка сказала, что в Юте большие проблемы со связью и попросила не переживать в случае, если пару дней ее не будет в сети.

Последнее фото Габи датировано 25 августа. После этого о ней никто ничего не слышал. А когда ее родители увидели, что Брайан вернулся домой один, они забеспокоились не на шутку и заявили в полицию об исчезновении дочери.

Брайан, пробыв несколько дней дома, внезапно исчез. И теперь его ищет полиция, подозревая парня в убийстве Габи, тело которой 19 сентября было найдено в одном из национальных парков.

К делу подключились пользователи соцсетей со всего мира. Поначалу они устроили настоящую травлю – писали Брайану грозные сообщения, обвиняли его в том, что это именно он убил свою подругу, требовали от него сдаться правоохранительным органам и признать свою вину.

Но в последние дни в соцсетях кипит работа: люди стараются найти детали, возможно, ускользнувшие от внимания сыщиков, ведущих это дело. Они добывают все новые видеозаписи, находят тех, кто общался с Габи и Брайаном в ходе их путешествия.

Полученные свидетельства и найденные улики переданы в ФБР США. Ожидается, что в ближайшие дни их будет еще больше.

Также пользователи соцсетей собрали сумму денег, необходимую для аренды легкомоторного самолета, ежедневно делающего круги над домом Лондри. К хвосту самолета прикреплен стяг со словами «Правосудие восторжествует!».