Большой театр отменил спектакль "Садко"

Трагедия случилась через несколько минут после начала спектакля "Садко". Фото: Большой театр

Вчера, 9 октября, в Большом театре прямо время спектакля погиб 38-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш.

Трагедия случилась через несколько минут после начала спектакля "Садко". Многие зрители приняли произошедшее за часть представления и не сразу поняли, что произошло на самом деле.

Как сообщили очевидцы, артиста убил двухтонный "громадный задник из первой картины", который опускался на сцену. Стоявшему под ним артисту придавило шею: он скончался в результате открытого перелома черепа до приезда врачей.

Большой театр дал первый комментарий случившейся трагедии: "Во время спектакля «Садко» при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля). Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала. В настоящее время на месте работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшего трагического события. Администрация театра оказывает все необходимое содействие. Большой театр принял решение об отмене спектакля «Садко» 10 октября в 19:00. Приносим свои извинения. Билеты подлежат возврату в кассы театра".