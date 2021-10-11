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Звезды11 октября 2021 7:00

Макеевой платят 1 миллион рублей за вечеринку, а Собчак и Малахову в 5 раз больше: ведущие праздников для богачей зарабатывают бешеные деньги

Гонорары 10 самых востребованных звезд на частных вечеринках
Ирина ВИКТОРОВА
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Андрей Малахов и Ксения Собчак — самые востребованные ветераны рынка частных вечеринок. Вместе ведут редко. Кадр YouTube «Осторожно, Собчак»

Андрей Малахов и Ксения Собчак — самые востребованные ветераны рынка частных вечеринок. Вместе ведут редко. Кадр YouTube «Осторожно, Собчак»

На праздниках и корпоративах очень обеспеченных людей звезды и споют, и пляшут. Гонорары эстрадных исполнителей известны. У самых востребованных от 5 до 7 млн. руб. (Светлана Лобода, Полина Гагарина, Моргенштерн, Григорий Лепс, Баста, Стас Михайлов), у просто востребованных от 3 до 5 млн. руб. («Руки Вверх!», «Artik&Asti», Леонид Агутин, Дмитрий Билан, Зиверт, Клава Кока). Цена на одну и туже звезду меняется в зависимости от места выступления (чем дальше от Москвы – тем дороже) и от клиента (для постоянных заказчиков и нужных людей - скидки).

Весомая строчка в смете торжества – ведущие праздника. Рассказываем о ценах этого сезона на самых востребованных ведущих частных мероприятий.

Скандалы не дают бонусов в этом бизнесе. Актриса Анастасия Макеева за последние полгода успела выйти замуж и поскандалить с экс-женой своего четвертого мужа. Поведение Макеевой обсуждали очень активно – новых ролей в театральных постановках у звезды достаточно. А вот для ведения частных мероприятий Анастасию чаще звать не стали. Крупное агентство сейчас организует свадьбу известного бизнесмена – в качестве ведущих клиентам предлагали в том числе и Анастасию Макееву. У актрисы есть бонус она может не только провести вечеринку, но и спеть пару песен. Менеджмент звезды озвучил менеджеру агентства гонорар артистки: «Стоимость 1 миллион рублей. Ваша комиссия 10%. Предоплата 30%. Если это будет интересно, то возможно исполнение 1-2 песен. Например, «Любовь спала», «Нежность» или на ваш выбор. Если перевод по безналу, то плюс 8 %». Макеева профессионально ведет мероприятия, умеет украсить праздник своим безупречным вокалом.

Лера Кудрявцева и Игорь Верник ведут весело и со знанием дела

Лера Кудрявцева и Игорь Верник ведут весело и со знанием дела

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако заказчики традиционно выбрали проверенных королей вечеринок. На днях рождениях бизнесменов и их компаний, новогодних и прочих корпоративах, свадьбах – работает топ из ведущих. Последнее время самый востребованный дуэт ведущих – Ксения Собчак и Игорь Верник, они выступают и на турецких, и на сочинских курортах, а еще чаще в столице. Помимо сценариев у этой пары уже отработаны юмористические и саркастические «экспромты». Чуть дороже будет пара – Ксения Собчак и Иван Ургант. Часто зовут Андрея Малахова – у него много постоянных клиентов: сначала он вел дни рождения бизнесменов, потом их детей, внуков, компаний. Самый веселый тамада традиционно Николай Басков. А из новичков положительные отзывы у ведущего шоу «Маска», звезды КВН Вячеслава Макарова, которому доверил провести свой день рождения сам Максим Галкин. Любят заказчики Дмитрия Губерниева – его гонорар 1,5 млн. руб, однако приглашают не так часто на частные мероприятия.

Вячеслав Макаров вел день рождения другого модного ведущего Максима Галкина

Вячеслав Макаров вел день рождения другого модного ведущего Максима Галкина

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Гонорары ведущих на частных мероприятиях:

4, 5 млн. руб. - 5,5 млн. руб.

Иван Ургант, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Максим Галкин.

2 млн. руб. - 3,5 млн. руб.

Лера Кудрявцева, Игорь Верник, Гарик Харламов, Николай Басков.

1 – 1,5 млн. руб.

Екатерина Варнава, Вячеслав Макаров.

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