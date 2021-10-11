Макеевой платят 1 миллион рублей за вечеринку, а Собчак и Малахову в 5 раз больше: ведущие праздников для богачей зарабатывают бешеные деньги

Андрей Малахов и Ксения Собчак — самые востребованные ветераны рынка частных вечеринок. Вместе ведут редко. Кадр YouTube «Осторожно, Собчак»

На праздниках и корпоративах очень обеспеченных людей звезды и споют, и пляшут. Гонорары эстрадных исполнителей известны. У самых востребованных от 5 до 7 млн. руб. (Светлана Лобода, Полина Гагарина, Моргенштерн, Григорий Лепс, Баста, Стас Михайлов), у просто востребованных от 3 до 5 млн. руб. («Руки Вверх!», «Artik&Asti», Леонид Агутин, Дмитрий Билан, Зиверт, Клава Кока). Цена на одну и туже звезду меняется в зависимости от места выступления (чем дальше от Москвы – тем дороже) и от клиента (для постоянных заказчиков и нужных людей - скидки).

Весомая строчка в смете торжества – ведущие праздника. Рассказываем о ценах этого сезона на самых востребованных ведущих частных мероприятий.

Скандалы не дают бонусов в этом бизнесе. Актриса Анастасия Макеева за последние полгода успела выйти замуж и поскандалить с экс-женой своего четвертого мужа. Поведение Макеевой обсуждали очень активно – новых ролей в театральных постановках у звезды достаточно. А вот для ведения частных мероприятий Анастасию чаще звать не стали. Крупное агентство сейчас организует свадьбу известного бизнесмена – в качестве ведущих клиентам предлагали в том числе и Анастасию Макееву. У актрисы есть бонус она может не только провести вечеринку, но и спеть пару песен. Менеджмент звезды озвучил менеджеру агентства гонорар артистки: «Стоимость 1 миллион рублей. Ваша комиссия 10%. Предоплата 30%. Если это будет интересно, то возможно исполнение 1-2 песен. Например, «Любовь спала», «Нежность» или на ваш выбор. Если перевод по безналу, то плюс 8 %». Макеева профессионально ведет мероприятия, умеет украсить праздник своим безупречным вокалом.

Лера Кудрявцева и Игорь Верник ведут весело и со знанием дела Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако заказчики традиционно выбрали проверенных королей вечеринок. На днях рождениях бизнесменов и их компаний, новогодних и прочих корпоративах, свадьбах – работает топ из ведущих. Последнее время самый востребованный дуэт ведущих – Ксения Собчак и Игорь Верник, они выступают и на турецких, и на сочинских курортах, а еще чаще в столице. Помимо сценариев у этой пары уже отработаны юмористические и саркастические «экспромты». Чуть дороже будет пара – Ксения Собчак и Иван Ургант. Часто зовут Андрея Малахова – у него много постоянных клиентов: сначала он вел дни рождения бизнесменов, потом их детей, внуков, компаний. Самый веселый тамада традиционно Николай Басков. А из новичков положительные отзывы у ведущего шоу «Маска», звезды КВН Вячеслава Макарова, которому доверил провести свой день рождения сам Максим Галкин. Любят заказчики Дмитрия Губерниева – его гонорар 1,5 млн. руб, однако приглашают не так часто на частные мероприятия.

Вячеслав Макаров вел день рождения другого модного ведущего Максима Галкина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Гонорары ведущих на частных мероприятиях:

4, 5 млн. руб. - 5,5 млн. руб.

Иван Ургант, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Максим Галкин.

2 млн. руб. - 3,5 млн. руб.

Лера Кудрявцева, Игорь Верник, Гарик Харламов, Николай Басков.

1 – 1,5 млн. руб.

Екатерина Варнава, Вячеслав Макаров.

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