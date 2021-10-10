"Сбежала с места ДТП со смертельным исходом": россияне не пощадили Ксению Собчак

Ксения Собчак до последнего молчала о том, что 9 октября 2021 года стала участницей смертельной аварии в Сочи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ксения Собчак до последнего молчала о том, что 9 октября 2021 года стала участницей смертельной аварии в Сочи. Вечером Мercedes S 500 вез телеведущую с очередного корпоратива, высочил на встречку и лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка последнего погибла, еще одна женщина и водитель иномарки находится в тяжелом состоянии. Сама Ксения спешно покинула место ДТП, пересев в другую машину и отправившись в аэропорт. При этом в ее блоге утром 10 октября появился рекламный пост. И ни слова соболезнований жертвам трагедии. Возмущенные поведением звезды россияне призвали жену Константина Богомолова к ответу.

Ксению Собчак атаковали в соцсетях. Ее обвинили в лицемерии, в том, что она не пришла на помощь умирающим людям и что "именно она заставила подневольного водилу гнать что есть мочи". Мол, опаздывала.

"Сбежала с места ДТП со смертельным исходом", "Подлый поступок - бежать как крыса", "Шок, я бы с места не сдвинулась в таком аду. А Собчак пересела в другую машину и была такова", "Я не верю ей, какой смысл водителю гнать? Видимо она сказала, что куда-то опаздывает", - именно такие сообщения оставляют в блоге знаменитости фолловеры.

Также люди не понимают, почему Ксения вместо слов соболезнования семьям погибших с утра разместила рекламу. Многие возмущены, не сдерживают эмоций и оскорбляют теледиву.

Вероятно, не ожидав такого поворота, знаменитость решила оправдаться. Она разместила пост, в котором призналась, что сильно пострадала в аварии: "Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга, ушибы внутренних органов и многочисленные травмы. После столкновения потеряла сознание. Мне предлагали госпитализацию в Сочи, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди. Будем связываться с родными".

А потом особо подчеркнула, что машина, как и водитель, не имеют к ней ни малейшего отношения. "Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. Мы уехали на другой машине".

Ксения также заверила, что ее директор Кирилл вызвал "скорую" и сходил посмотреть, могут ли они помочь раненым. "Ими уже занимались люди. Пост в Инстаграме с утра вышел с отложки, его забыли снять. Бесконечно соболезную семьям жертв...", - написала звезда.

Однако ее заявление лишь еще сильнее возмутило простых россиян, потому что через несколько минут после признания Собчак в Сети всплыло видео, как она довольно бодро заходит в аэропорт на своих двоих. Не шатается, не держится за травмированные места. И даже о чем-то оживленно общается со своим директором. Сзади семенит помощница.

И тут появилась информация от раненого водителя Volkswagen. Он рассказал полиции, что ему и пострадавшим пассажирам помогли лишь проезжающие очевидцы. Из Мercedes S 500 никто не вышел. А через пять-десять минут оттуда все же появились пассажиры, чтобы пересесть в другое такси.

Кстати, Собчак все-таки снесла рекламный пост. Спустя несколько часов.

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