Появилось видео с Ксенией Собчак сразу после смертельной аварии

Телеведущая Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак, угодив в смертельную аварию на Мercedes S 500, почти сутки хранила молчание. А ведь в ДТП погибли два человека, потому общественность ждала комментарии жены Константина Богомолова. Но только когда репортеры раструбили о трагедии, блондинка вынужденно выступила с заявлением. Вслед за этим появилось и видео с Собчак сразу после ДТП.

Кадры из аэропорта в Сочи, куда Ксения Собчак приехала через 40 минут после смертельной аварии, опубликовали «Известия». Жена Константина Богомолова как ни в чем не бывало зашла в аэропорт. Телеведущую сопровождают помощница и директор.

Она ведет себя спокойно. Держится как обычно - а ведь, по ее словам, она получила сотрясение мозга и множественные ушибы внутренних органов. Ксения бодра, не шатается, не держится за больные места, о чем-то общается с директором.

Собчак в своем блоге почти спустя сутки после смертельной аварии писала: "Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы, ушибы внутренних органов. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди... У меня сотрясение мозга... Мне предлагали госпитализацию в Сочи. Когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела", - отмечала она.

Ксения подчеркнула, что ее директор Кирилл вызвал "скорую" и сходил посмотреть, может ли чем-то помочь раненым. "Ими уже занимались люди... Бесконечно соболезную семьям жертв", - резюмировала звезда.