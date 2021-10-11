Татьяна Буланова омолодилась ради красавца-любовника, годящегося ей в сыновья

Татьяна Буланова омолодилась ради красавца-любовника Фото: СОЦСЕТИ

Татьяна Буланова перестала скрывать отношения с молодым красавцем Валерием Рудневым. 52-летняя звезда эстрады на 19 лет старше избранника. Но это ничуть не мешает ее женскому счастью. Подле статного мужчины она расцвела и помолодела.

Татьяна Буланова основательно взялась за себя. Не спела публика "переварить" сообщение о том, что знаменитость родит 33-летнему Валерию Рудневу, как вокалистка огорошила новым признанием.

Татьяна омолодилась. Буланова заявила, что регулярно пользуется услугами грамотного врача. Певица делает уколы красоты, подправляет пухлость губ, а на днях решилась на лазерную процедуру.

"Люблю эту процедуру и делаю ее уже не первый год. От эффекта я восторге! Сразу после процедуры есть легкое покраснение и шелушение. Но так запускается процесс обновления кожи, выравнивается тон и разглаживаются морщинки", - поделилась артистка.

К слову, ранее стало известно, что Татьяна ради молодого любовника запаслась замороженными яйцеклетками впрок. Она готова родить ребеночка молодому ухажеру, который зарабатывает на жизнь с помощью собственного бизнеса. "Мой молодой человек готов пойти на все. Но опять же только тогда, когда возникнет острый вопрос, пока же он еще не возник. Но я думаю, что выход мы найдем»", - признавалась звезда 90-х.

Исполнительницы хита "Не плачь" познакомилась с женихом абсолютно случайно. Он подошел к Булановой во время прогулки в парке. Разница в возрасте между Татьяной и Валерием составляет 19 лет, но певица совершенно из-за этого не переживает. Хотя еще совсем недавно Буланова придерживалась совершенно другого мнения. Артистка признавалась, что не понимала женщин, вступающих в отношения с мужчинами намного моложе себя.

Предложения руки и сердца Валерий пока что не делал, ведь с начала их романа прошло не так уж много времени. Но Буланова призналась, что если возлюбленный позовет ее в ЗАГС, то она обязательно рассмотрит этот вариант.