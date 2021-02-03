"Что вы сделали с лицом?": певица Татьяна Буланова стала неузнаваема

Татьяна Буланова не так давно наконец-то рассекретила своего нового возлюбленного Фото: Тимур ХАНОВ

Певица Татьяна Буланова не так давно наконец-то рассекретила своего нового возлюбленного. Таинственный спутник жизни, с которым артистка, по личному признанию, обрела долгожданное счастье, впервые вышел с ней в свет в ноябре 2020 года. Какого же было удивление публики, когда стало известно, что недавно вокалистка отдыхала в компании давнего друга - футболиста Владимира Быстрова.

На днях Татьяна Буланова провела незабываемые выходные в Карелии в компании футболиста Владимира Быстрова. Мужчина является другом бывшего мужа артистки Владислава Радимова. Вероятно, после развода с супругом Буланова осталась в хороших отношениях с Владимиром и его женой Аленой.

Буланова и Быстров с удовольствием поделились совместными снимками с отдыха. Однако пользователи были сильно удивлены внешностью певицы. Она стала просто неузнаваема.

Артистка позировала без макияжа. Поклонники поразились, как сильно изменилось ее лицо. "Это не Татьяна, 100%", "Это она, просто без макияжа", "Не узнать, это точно Буланова?", "Шок", "Боже, я не поняла сразу, что это Татьяна", "Как так. Что вы сделали с лицом?", - пишут в комментариях поклонники.

К слову, не известно, кто фотографировал Татьяну и Владимира. Возможно, это сделала жена футболиста Алена. А, может, и нынешний избранник Булановой. "Меня подруга познакомила с ним", - рассказывала 51-летняя певица. По ее словам, это была любовь с первого взгляда, притом взаимно. Мужчина сразу нашел подход к сердцу женщины: "Все было сделано грамотно с его стороны".

Звезда отметила, что о свадьбе речи пока не идет, она не хочет торопить события. На вопросы светских хроникеров, чем занимается ее друг и как его зовут, Татьяна отвечать не стала. Отметила только, что он очень внимательный и надежный человек. "Мы год вместе, всю самоизоляцию провели вдвоем. Нам очень комфортно - ни разу не поругались", - хвасталась блондинка.