Ксения Собчак после смертельного ДТП обратилась в госпиталь на Рублевке

Ксения Собчак после смертельного ДТП в Сочи обратилась за помощью к медикам Фото: REUTERS

Вечером в воскресенье, 10 октября, стало известно, что Ксения Собчак после смертельного ДТП в Сочи обратилась в госпиталь на Рублевке. Там ей оказали необходимую помощь и отпустили, поскольку в госпитализации она не нуждалась.

Как рассказал kp.ru источник, у Ксении были зафиксированы синяки и ушибы. В эту же больницу обратилась и ее ассистентка Елена Лось, которая ехала вместе с телеведущей в машине. У нее тоже синяки и ссадины. Обеим женщинам медики оказали помощь.

Напомним, авария случилась вечером 9 октября. Известная телеведущая Ксения Собчак возвращалась домой после корпоратива в горах Красной Поляны, где она вместе с Игорем Верником вела закрытую вечеринку, а когда праздник закончился, для Собчак вызвали черный Mercedes, и она поехала в аэропорт. По дороге водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с белым Volkswagen.

Позже выяснилось, что в ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, тренер по растяжке и медитации. Вторая пассажирка и водитель машины, в которую врезался «Мерседес» с теледивой – в больнице.

Сама Ксения ранее рассказывала, что у нее «сотрясение мозга и многочисленные травмы», что после аварии она потеряла сознание, а когда пришла в себя, помощница перевела ее в другую машину.

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