Ксения Собчак как герой нашего чудовищного времени

Телеведущая Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Автомобиль в котором Ксения Собчак ехала в Сочинский аэропорт выехал на встречную полосу и устроил смертельное ДТП. В машине, в которую въехал майбах теледивы, как минимум, один человек погиб.

Нет, Собчак не несет ответственности за аварию, за рулем был другой человек. Тут речь совсем про другое...

После происшествия, когда соцсети уже были забиты этой новостью, инстаграм Ксении Анатольевны несколько часов хранил молчание, прежде чем в нем появился фантастический по содержанию и интонации текст.

"У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину.

Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя , было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение

Мы уехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди."

Текст — гарантированно авторский. Тут в каждом слове, в каждой букве - химически чистая Собчак.

"Ехала с командой", "моя ассистентка", "мой директор пошел посмотреть", "ими уже занимались люди".

Даже на уровне простого рефлекса, мог ли нормальный человек немедленно уехать с места аварии, в которой несколько человек превратились в кровавое мясо?

Риторический вопрос. Конечно — нет.

Хотя, с другой стороны. А что, кто-то ожидал, что Ксения Собчак немедленно бросится помогать пострадавшим? организовывать вертолет (она может), предлагать кровь для переливания раненым?

А как вы себе представляете ситуацию ДТП с несколькими трупами, в которой свидетели, с которых не сняли показания, просто садятся в другую машину и уезжают в аэропорт?

Барыня — спаслась. И на рейс свой успела. Не пропадать же билетам в бизнес-класс.

А людишкам — просто не повезло. Бывает...

*Текст является личным мнением автора, может не совпадать с позицией редакции.

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