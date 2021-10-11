Иммунолог объяснил взаимосвязь новых вспышек чумы с изменением климата

Если меняется климат, то меняется и ареал обитания носителей опасных инфекционных болезней. Фото: Shutterstock

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в числе новых инфекционных вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир, назвала очаговые вспышки чумы, связанные с изменением климата и активной деятельностью человека, которая влияет на дикую природу. Как глобальное изменение климата и освоение людьми природы увеличивают вероятность распространения опасных болезней и что с этим делать, сайт KP.ru спросил у иммунолога, специалиста по инфекционным заболеваниям Владислава Жемчугова.

- Есть так называемые природные очаговые болезни, к которым относится и чума, и лихорадка западного Нила, и лихорадка Эбола, - это антропозоонозные болезни, то есть общие и для животных, и для человека. У таких болезней есть в природе носители и переносчики. Для чумы носители - это сурки, суслики, разные грызуны. Они живут и в дикой природе, и около человека. Ближайшие к нам территории – это Казахстан, Алтай, Прикаспий, Кавказ. А переносчиками чумы являются блохи. Если рядом юрта или дом человека, то заболевание через укус блох может перейти с грызунов на человека, - объясняет Владислав Жемчугов.

Если меняется климат, то меняется и ареал обитания носителей опасных инфекционных болезней.

- Например, грызуны могут уйти севернее, туда, где стало теплее. Или если дожди пошли в степи, переселиться туда, ведь им стало там удобнее жить. Так же происходит и когда животные вынуждены переселиться из-за того, что на их землю с активной деятельностью приходит человек. Вспомните освоение целины, например. Там чумы не стало, зато грызуны ушли в пустыни - Каракум, Кызылкум. Понимаете, миру известно всего 10 процентов микробов, живущих на Земле, только их мы знаем «в лицо и по имени». А 90 процентов микроорганизмов живут сами по себе, пока их не тронули, в горах, в пещерах, на дне океана, в джунглях. Но если мы однажды соприкоснемся и понравимся этим мельчайшим формам жизни как «кормовая база», то будет как с коронавирусом. При этом человек ведь активно меняет мир под себя. Посмотрите, хотя бы, как активно вырубаются сейчас леса в Бразилии, например. И мы не знаем, какая зараза оттуда может разойтись, - считает Владислав Жемчугов.

Для микробов границ нет, и поэтому выходом здесь может стать совместная работа микробиологов и инфекционистов всего мира, заключает эксперт.

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