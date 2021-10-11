Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика11 октября 2021 17:56

Владимир Путин: Урожай собран, еды до следующего года хватит

Владимир Путин на совещании обсудил научное развитие сельского хозяйства
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Владимир Путин начал с того, что подвел итоги уборки урожая.

- В непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия, - заявил президент.

Будем надеяться, слова главы страны повлияют на продуктовые цены, и еда подешевеет. На прошлой же неделе получилось с газом – стоило Путину разрешить дополнительную продажу голубого топлива в Европу, как стоимость его упала чуть ли не в двое.

Президент согласился продлить до 2030 года аграрную научно-техническую программу. По ней уже через 10 лет мы должны обеспечить себя семенами на 75%. Пока с этим у нас не очень. Где-то – например, с сахарной свеклой – мы сильно зависим от импортных поставок семян.

Последние годы упор делался на трех вещах: картошке, свекле и мясных курах. Эксперты на совещании рассказали, что селекционеры получили отличные сорта картошки и свеклы. Теперь дело за производителями семян, чтобы хватило на всех аграриев.

С куриными яйцами для птицеводов тоже все неплохо. Хотя специалисты заявили, что надо больше площадок для выращивания молодняка. Сейчас яйца для фабрик получают в одном месте, и если птицы чем-то заразятся, то пострадает вся отрасль разом.

Министр сельского хозяйства Николай Патрушев рассказал, что в ближайшие годы ученые селекционеры сделают упор на четырех областях: кормах для животных, масличных культурах, новых породах мясных коров и виноградарстве.

На совещании Путин сильно закашлялся. Позже, во время общения с членами Совбеза Валентина Матвиенко спросила у президента, не заболел ли он.

- Не беспокойтесь, всё нормально. Не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Всё хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее — ничего страшного не происходит, - заверил Путин.

Президент добавил, чтобы все не забывали вовремя ревакцинироваться.

Политика: В ВЕРХАХ