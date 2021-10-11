Владимир Путин: Урожай собран, еды до следующего года хватит

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин начал с того, что подвел итоги уборки урожая.

- В непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия, - заявил президент.

Будем надеяться, слова главы страны повлияют на продуктовые цены, и еда подешевеет. На прошлой же неделе получилось с газом – стоило Путину разрешить дополнительную продажу голубого топлива в Европу, как стоимость его упала чуть ли не в двое.

Президент согласился продлить до 2030 года аграрную научно-техническую программу. По ней уже через 10 лет мы должны обеспечить себя семенами на 75%. Пока с этим у нас не очень. Где-то – например, с сахарной свеклой – мы сильно зависим от импортных поставок семян.

Последние годы упор делался на трех вещах: картошке, свекле и мясных курах. Эксперты на совещании рассказали, что селекционеры получили отличные сорта картошки и свеклы. Теперь дело за производителями семян, чтобы хватило на всех аграриев.

С куриными яйцами для птицеводов тоже все неплохо. Хотя специалисты заявили, что надо больше площадок для выращивания молодняка. Сейчас яйца для фабрик получают в одном месте, и если птицы чем-то заразятся, то пострадает вся отрасль разом.

Министр сельского хозяйства Николай Патрушев рассказал, что в ближайшие годы ученые селекционеры сделают упор на четырех областях: кормах для животных, масличных культурах, новых породах мясных коров и виноградарстве.

На совещании Путин сильно закашлялся. Позже, во время общения с членами Совбеза Валентина Матвиенко спросила у президента, не заболел ли он.

- Не беспокойтесь, всё нормально. Не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Всё хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее — ничего страшного не происходит, - заверил Путин.

Президент добавил, чтобы все не забывали вовремя ревакцинироваться.