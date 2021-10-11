Вскрылась шокирующая правда о Маше Распутиной и ее дочери

Мария Захарова Фото: СОЦСЕТИ

В семье Маши Распутиной разразился чудовищный скандал. Младшая дочь певицы пришла к Андрею Малахову и на газах у всей страны обвинила старшего брата по отцу в непотребствах и угрозах. Роман Захаров в долгу не остался и обнародовал шокирующую правду об артистке и ее наследнице.

Мария Захарова на всю страну заявила, что старший брат не раз делал ей непристойные предложения, грубил и даже поднимал руку. Но это еще не все. Дочь Маши Распутиной поведала о домогательствах. "Брат предлагал переспать. Когда мне было 17, он приставал. Я была девственницей, а он хотел стать моим первым мужчиной", - шокировала она заявлением в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1".

По словам девушки, она пожаловалось знаменитой маме. Тогда певица не стала закатывать скандал. Она лишь посоветовала дочке подальше держаться от Романа. "Брат и маме моей угрожал, говорил: «Она начинает меня бесить, убью ее». Папа мне не верит, он на стороне сына. Мама находится под влиянием отца", - сетует звездная наследница.

Роман возмущен до глубины души. Он заверил, что не позволит 21-летней родственнице очернить его доброе имя. "Это мелкое насекомое мне в дочки годится. Во всем виновата Распутина! Не надо детей в старости рожать, у них генетический сбой происходит. У нее обе дочки недоделанные…", - сообщил Захаров.

После чего выдохнул и выпалил: "Младшую из четырех школ выкинули, она даже писать не умеет. Маша-младшая брала телефон отца, звонила его партнерам и предлагала себя!"

При этом пасынок исполнительницы не стал отрицать, что поднимал руку на сестру. По словам мужчины, артистка совсем не занималась воспитанием дочери. "Распутина завистливая. Считает себя королевой, а другие - обслуга. Я ее знаю больше 30 лет, она ненавидит всех. Распутина с моим отцом официально даже не расписана. Маша с дочкой бомжихи. В случае чего все вылетят из дома!" - огорошил он признанием.

Напомним, Маша Распутина от отношений с Владимиром Ермаковым родила дочь Лиду. А от продюсера и бизнесмена Виктора Захарова в 2000 году на свет появилась дочь Маша. Судьба старшей наследницы сложилась трагично. Младшая сестра отказывается общаться со старшей. "Маша очень своенравная личность у меня, она категорична. Говорит: «Мама, сколько она тебе принесла огорчений, я не буду с ней общаться", - рассказывала Распутина.

Артистка называет Лиду своей болью. Ее старшая дочь живет в интернате, потому что должна находиться под постоянным наблюдением медиков. Периодически девушка проводит выходные с мамой и как минимум два раза в год выезжает на лечение в психиатрическую клинику. "Постоянная, как говорится, зубная боль. И я должна с нею жить. У нее могут быть какие-то голоса, галлюцинации. Когда я ее забираю к себе, сначала она ничего. А потом начинает съезжать", - сетовала Распутина.

Что касается младшей наследницы, то девушка учится в МГИМО на специалиста по связям с общественностью. "Дочь выбрала журналистику. Девочка у нас бойкая, красивая. Есть в кого!" - признавался ее отец.